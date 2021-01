Rocío Muñoz Morales favolosa su Instagram: che bambola! – FOTO

L’attrice, conduttrice televisiva, modella ed ex ballerina spagnola posta una nuova foto su Instagram: in tre ore è già virale!

Rocío Muñoz Morales indossa una particolare canottiera nera, messa all’interno di un paio di pantaloni a palazzo.

La showgirl ha una piega liscia ed un make-up sui toni del rosa, più carico sugli occhi e nude sulle labbra.

Si nota, dallo scatto, una grande attenzione per i particolari, infatti indossa degli accessori color oro, uguali ai dettagli della chiusura dei pantaloni: che stile!

La Morales ha già più di 10.000 mi piace e 230 commenti.

I segreti della Morales per mantenersi in forma: “…è meglio di una seduta dall’analista!”

Rocio rilascia un’intervista ad ANSA LIFESTYLE, in cui racconta la sua esperienza riguardo il mantenimento della linea ed il suo regime alimentare: “Sono convinta che lo sport abbia benefici anche sull’umore, a me fa superare mille dubbi ed è meglio di una seduta dall’analista! Dal lockdown ho smesso di andare in palestra ma non ho mai smesso di correre e fare yoga a casa, anche seguendo le lezioni online. Amo anche andare in bicicletta o fare delle arrampicate e quando viaggio per lavoro ho sempre un elastico in valigia per allenarmi in camera“.

La conduttrice conclude dicendo: “Sono sicura che l’attività fisica mi aiuti a non ingrassare e non rinuncio a mangiare: non ho mai fatto diete“.