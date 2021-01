Romina Power, sulla pelle ha incisa la speranza per la sua Ylenia

La Power sulla sua pelle ha inciso qualcosa che potrebbe significare la speranza che l’accompagna ancora per la figlia scomparsa

In pochi hanno notato che Romina Power ha inciso sulla pelle qualcosa che potrebbe avere un significato molto importante e che riguarda la figlia scomparsa Ylenia. La Power ha parlato spesso della figlia Ylenia, della sua tragica scomparsa e della bella persona che era.

Proprio a novembre in occasione del mese del compleanno di Ylenia, aveva dedicato una foto per ogni giorno. Foto di Ylenia, ricordi della loro vita e poi scriveva una dedica bellissima sotto ogni post.

La scomparsa di Ylenia e il tatuaggio di Romina

Una storia tragica quella che ha visto protagonisti Al bano e Romina anni fa, la scomparsa della loro figlia Ylenia. Romina non l’ha mai dimenticata e dentro di sè ha ancora un vuoto incolmabile e forse conserva ancora un briciolo di speranza, che forse un giorno la riabbraccerà. Le tracce della giovane si sono perse anni fa e le probabilità che sia viva non sono molte visto il ritrovamento del cadavere di una ragazza nel fiume dove si era gettata anche lei diverse volte.

Al bano era quello più certo che il corpo appartenesse a lei, poiché un uomo che aveva parlato con una ragazza che combaciava con la descrizione di Ylenia, nei dintorni una sera. Aveva affermato di aver udito dalle sue parole, una frase che Al bano ha subito riconosciuto, perché la diceva sempre sua figlia. La frase sarebbe stata:”Tanto io appartengo comunque alle acque”. L’uomo si era avvicinato per dirle di andare via perché era pericoloso lì e poteva cadere in acqua. Le indagini sono comunque andate avanti ma rimane un mistero ciò che è accaduto alla giovane.

Romina soffre ancora molto per la scomparsa della figlia e in alcune foto appare con un tatuaggio sul polso. Si tratterebbe di un’ancora stilizzata. Si presuppone che l’ancora rappresenti la speranza, in questo caso di ritrovare la figlia. Non c’è alcuna certezza a supporto di questo fatto, ma potrebbe davvero significare questo.