Rosa Perrotta e quei segnali su Instagram. Il suo umore è down – FOTO

L’influencer pubblica uno scatto in cui si mostra attonita e pensierosa. Sembra aver perso il suo smalto e fa una lunga dedica alle donne.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosa (@rosaperrotta__)

La bella napoletana sta vivendo un periodo decisamente difficile, lontani sono i momenti in cui la ricordiamo sorridente e spensierata al fianco del compagno Pietro Tartaglione, conosciuto quando era tronista a Uomini e donne.

Dopo aver costruito una famiglia insieme all’avvocato, con un figlio e a un passo dal matrimonio i due si sono allontanati lasciando delusi moltissimi fans.

Recentemente ha rilasciato delle dichiarazioni al riguardo: “In questo mesetto in cui tutti si sono spesi, tutti hanno parlato, tutti hanno detto la loro su quello che ci è successo, io sono stata in silenzio, in silenzio come molto spesso faccio, a guardare. Perché non ne avevo voglia, non mi interessava giustificarmi e dare spiegazioni. Ho preferito vivermi il mio momento in modo molto silenzioso. E perché mi diverte vedere fino a che punto arriva l’arroganza, la presunzione e la cattiveria della gente”.

Il dolore di Rosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosa (@rosaperrotta__)

“Purtroppo non sono incinta e non mi sposo. La pubblicità è la cosa più divertente: ho affrontato questa cosa facendo l’opposto. Ho rifiutato di andare in tv a parlare di questa cosa, ho rifiutato di parlare sui giornali. Io non sono solita costruire altari sui miei fallimenti, e rappresentando questo il fallimento per antonomasia della mia vita non ci sono riuscita nonostante le continue richieste.”

E ha precisato: “Credo che alcune cose vadano gestite e affrontate tra le mura di casa propria, in maniera più dignitosa possibile. C’è chi si è permesso di giudicarci come cattivi genitori, dicendomi che sono una cattiva madre che non permette al bambino di vedere il padre. Voglio ricordarvi che va bene parlare di gossip, ma è meglio evitare di mettere bocca su tematiche delicate che riguardano i bambini.”

“Noi non ci siamo mai sentiti in dovere di dimostrarci come buoni genitori, non mi sono mostrata tutte le volte che ero con Domenico dal padre. Avete visto il marcio in questa situazione e non la dignità”, aveva inoltre dichiarato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosa (@rosaperrotta__)

Tuttavia ci si aspetta un riavvicinamento. L’influencer aveva concluso in questo modo, lasciando buone speranze: “Stiamo ritrovando la nostra serenità, il nostro equilibrio. Comunque nella vita si può rimediare a tutto quando c’è amore. Fino a quando c’è amore vale sempre la pena. Sono un po’ scaramantica quindi… vi ho già detto tantissime cose per oggi!”.