Sabrina Ferilli e la madre dalla De Filippi. La frase di Maria gela lo studio

Durante la prima puntata di “C’è posta per te” ospite di Maria De Filippi è stata l’attrice romana insieme a sua mamma Ida.

Questa sera è andata in onda la prima puntata del seguitissimo programma di Canale 5 condotto dalla padrona di casa Maria De Filippi da ben 21 anni.

La prima storia raccontata nello studio di via Tiburtina è stata quella di una famiglia di Ostia, nota località del litorale laziale.

La figlia 32enne ha voluto fare una sorpresa ai suoi genitori, il padre è rimasto senza lavoro a cinquantaquattro anni e non riesce a trovarne un altro.

Questo lo fa soffrire particolarmente poiché non riesce a dare l’essenziale alla sua famiglia o a fare regali ai nipoti come tutti i nonni. Hanno sempre avuto diverse difficoltà economiche e la loro vita è stata caratterizzata da innumerevoli sacrifici, andavano a dormire con il cappotto poiché non avevano i riscaldamenti, spesso non riescono a comprare il latte o il pane.

Eppure sono una famiglia unitissima, composta oltre che da loro tre anche da un altro figlio.

Le parole di Maria De Filippi sorprendono tutti

Sabrina Ferilli è ospite di Maria De Filippi, le due sono molto legate da una storica amicizia e questa volta l’attrice romana è andata a “C’è posta per te” insieme a sua mamma Ida proprio per fare una sorpresa alla famiglia di Ostia in difficoltà economiche.

Sabrina Ferilli insieme a sua mamma fanno alcuni regali alla coppia invitata dalla figlia in studio tra cui la possibilità di seguire il corso per la patente K e aprire le porte di un nuovo lavoro al padre di famiglia.

Le parole dell’attrice sono state di conforto e di ammirazione nei loro confronti: “I soldi sono una parte molto importante, inutile negarlo ma non è detto che chi ha i soldi ha una famiglia come la vostra con dei figli così”.

Alla fine del ricongiungimento e dei ringraziamenti, Maria De Filippi scherza come sempre con la sua migliore amica e alla mamma Ida dice: “Arrivederci, la ringrazio per essere stata qui..” E poi conclude sorridendo: “Mi dispiace che hai questa figlia…“.

La mamma Ida risponde: “E’ una fortuna!“. E lo sa bene anche Maria De Filippi, legatissima all’attrice.