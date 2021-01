Sara Croce è la perfezione, lo slip nero è micro e trasparente, infarto – FOTO

Sara Croce fa perdere la testa ai propri follower di Instagram con una scelta di intimi molto aderenti e sensuali: da “impazzire”

La modella e showgirl, Sara Croce sembra essere ritornata come ai vecchi tempi, in balìa di un livello di sensualità che sfiora l’off limits. La Bonas di “Avanti Un Altro” sta ultimando i preparativi per una nuova trasmissione in diretta sulla Mediaset, ma di tanto in tanto si concede un “tocco” alla propria classe e talento, esclusivi da qualsiasi concorrenza.

Spesso la vediamo impegnata, in queste ore a rendere la propria immagine, una divinità da “adorare” sui social. La “missione” certamente non è tra le più semplici, ma pare che Sara al momento non abbia rivali che l’intralcino il “cammino”. Lo sa in cuor suo ed è per questo che non si ferma per un attimo, mantenedo sempre alta la testa dei follower, in particolare di Instagram, dove certamente ha la stima più grande

Sara Croce, corpo da silhouette e curve al “vento”: sembra catwoman

Il risveglio dei follower di Instagram è stato più “terrificante” e brusco che mai. Il “terremoto” di Sara Croce ha mietuto diverse “vittime” dell’amore. D’altronde “Madre Natura” ha soltanto recitato la propria parte, mostrandosi così atomica e sexy, da “bruciare” letteralmente la concorrenza delle altre dive del mondo dello spettacolo.

Molto spesso non è affatto sola, anzi per “celebrare” nel migliore dei modi la sua fama di modella sceglie di posare in maniera “accattivante”, avvinghiandosi a Camilla Caimi o la Claudia Ruggeri di turno. Le quali sembrano imparare da lei, affinchè un giorno catturassero una volta per tutte, la scena della sensualità, per darla in “pasto” ad un pubblico da standing ovation.

Dopo aver squarciato le nuvole in “tempesta”, Sara è pronta a bissare il successo. Stavolta la scorgiamo nelle vesti di “catwoman” spaziale. Lei è semplicemente bella, accattivante e trasgressiva. Un mix di “ingredienti” per mandare k.o. i follower a fronte di un aspetto fisico tipico di una silhouette, graziato da un paesaggio di curve “divine” e uno slip nero micro e trasparente che lascia poco spazio alle parole