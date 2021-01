Sarah Jessica Parker vende casa. La cifra record per l’appartamento di New York

L’attrice Sarah Jessica Parker e il marito Matthew Broderick vendono la loro casa a Manhattan (New York). Dove andranno a vivere

A cavallo tra gli anni ’90 e duemila andò in onda sul piccolo schermo un vero gioiellino, una serie televisiva che raccontava le vicessitudini sentimentali e sessuali di quattro amiche, intorno ai 35 anni, nella fragorosa vita dinamica di Manhattan. Stiamo parlando di Sex & the city: un’opera rivoluzionaria per l’epoca, esplicita, sincera e reale.

Le protagoniste diventarono famosissime e i loro ruoli iconici. Tra questi indubbiamente spicca quello di Carrie Bradshow, interpretato da Sarah Jessica Parker. L’altro imprescindibile personaggio della serie è la città di New York, palcoscenico perfetto per ospitare lo spirito e le atmosfere modaiole e di tendenza tipiche della serie tv in questione. La Parker non l’ha mai abbandonata, contrariamente a molti suoi colleghi che preferiscono il sole di Los Angeles e i mega villoni di Hollywood.

Appure l’attrice non potrebbe mai essere così lontana dal personaggio a cui ha prestato il volto, pur adorando la stessa città. Carrie Bradshaw era la single impenitente. Sarah Jessica Parker invece incarna un’eccezione per il mondo platinato del cinema d’oltre oceano. Sposata con lo stesso uomo, il collega Matthew Broderick, dal 1997, è madre di tre figli: James Wilkie, nato nel 2002, e le gemelle Marion Loretta Elwell e Tabitha Hodge, nate nel 2009 tramite madre surrogata. Ha avuto precedentemente una lunga storia con Robert Downey Jr. e una liason con John Kennedy jr.

Sarah Jessica Parker cambia casa. Quanto è costato il suo nuovo nido

Sarah Jessica Parker e Matthew Broderick cambiano casa. I due attori avevano acquistato nel 2000 la townhouse di tre piani a Charles Street nel West Village per poco meno di tre milioni di dollari. L’hanno rivenduta a 15 milioni. Risale al 1905, dotata della tipica scalinata newyorkese. Sicuramente il prezzo è salito in maniera così esorbitante proprio perchè appartenuta ai due divi. Si trova inoltre nelle vicinanze dell’appartamento usato come residenza del personaggio di Carrie Bradshaw, in ‘Sex and the City’.

La famosa coppia non ha intenzione di lasciare New York. Nel 2016 Sarah Jessica Parker e Matthew Broderick avevano già comprato una doppia townhouse, sempre nel quartiere del Village, per l’incredibile cifra di 35 milioni di dollari.