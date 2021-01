Zodiaco, non ami perdere? Potrebbe dipendere dal tuo segno: scoprilo

Per alcuni segni zodiacali perdere o avere torto non è contemplato e faranno di tutto affinché questo non accada: scopriamo quali sono

Capita di trovarsi di fronte una persona che, qualsiasi cosa succeda, non ammetterà mai di avere sbagliato o farà di tutto affinché il discorso venga girato a proprio favore. Per alcuni infatti poter passare dalla parte del torto o perdere in alcune situazioni è fuori discussione. Questo può dipendere da diversi fattori: dall’orgoglio, da una sicurezza di sé quasi estrema o in caso contrario anche da una fragilità ben nascosta. In ogni caso sembra che questo tipo di persone coincida troppo spesso con determinati segni zodiacali per essere una coincidenza.

I segni zodiacali che non amano perdere

In questa categoria troviamo il segno del Toro, che possiede una forte personalità in grado di farlo prevalere spesso sugli altri. Questo atteggiamento non viene applicato con cattiveria anzi, risulta quasi una naturale predisposizione tanto da essere spesso preso come punto di riferimento all’interno di un gruppo. Questa sua sicurezza però potrebbe ricadere in una sorta di distanziamento dalla realtà, finendo per non riuscire ad analizzare con lucidità le situazioni che lo riguardano da vicino.

Sebbene il Leone riesca ad ammettere a volte i propri sbagli e le proprie perdite questo non significa che provi piacere nel farlo. Al contrario cerca spesso di lasciare che le persone non si focalizzino su quanto accaduto e soprattutto mostrando molta indifferenza. Almeno agli altri. Si tratta infatti di una facciata, internamente il segno del Leone non accetterà mai davvero del tutto la sconfitta.

Lo stesso vale per la Vergine che, per definizione uno dei segni più razionali, analizza le situazioni giungendo a conclusioni che non sempre ama condividere. Soprattutto quando la riguardano in prima persona. Ammettere una perdita o di aver sbagliato per questo segno è molto difficile e anche se razionalmente potrebbe giungere alla verità non lo dirà mai apertamente, piuttosto cercherà di trovare delle scuse.

Infine non poteva mancare in questa lista il Capricorno, segno testardo e sicuro di sé, che non contempla la possibilità di perdere. In qualsiasi contesto esclude a priori che questo possa accadere perché anche solo il pensiero potrebbe metterlo in difficoltà. Riesce però benissimo a mascherare le sue emozioni, non facendo trapelare le sue preoccupazioni a riguardo.