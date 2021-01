Luce Caponegro, in arte Selen è stata una diva del cinema porno negli anni ’90. Ha abbandonato definitivamente quel mondo e oggi è un’altra persona.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luce Caponegro (@lucecaponegro)

L’ex pornostar Selen si è rivelata parlando del suo passato e spiegando il motivo che l’ha portata ad allontanarsi dal mondo porno. Tantissime le pellicole hard che ha girato dal 1992 al 2003. All’epoca aveva motivato la scelta di intraprendere la carriera di pornoattrice per la passione per l’esibizionismo e il piacere di considerare il sesso come un atto di ribellione verso la società conformista.

Oggi però conosciamo una donna totalmente nuova, mamma di due ragazzi e lontana dal mondo a luci rosse infatti Luce si è aperta un centro estetico e ha cambiato totalmente la sua professione.

LEGGI ANCHE —–> Wanda Nara, sguardo magnetico e labbra carnose in primo piano, schianto – FOTO

La scelta di lasciare il mondo hard

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luce Caponegro (@lucecaponegro)

LEGGI ANCHE —–> Martina Stella: cosce nude e scollatura esagerata, così inizia il 2021 FOTO

Il motivo per il quale l’ex star del porno ha abbandonato quella realtà: “E’ avvenuta volutamente perché sentivo la necessità di disintossicarmi da quell’ambiente che non è per niente facile ed estremamente competitivo”.

A Dagospia aveva dichiarato: “Se tornassi a vivere con l’esperienza di adesso, non rifarei tutto. Invece farei delle cose che non ho fatto. Oggi faccio scelte molto diverse rispetto a quando ero giovane, direi quasi in modo opposto”.

Ciononostante un po’ di nostalgia c’è: “Avevo voglia di vivere una vita normale; ogni tanto il mondo dello spettacolo mi manca, ma sono sicura che in futuro qualcosa tornerò a fare”.

La Caponegro racconta la sua nuova vita ‘normale’ e totalmente diversa da quella che ha vissuto per oltre 10 anni: “Da 14 anni ho intrapreso questa nuova strada, aprendo un centro estetico a Ravenna chiamato ‘Estetica e Benessere Luce’ che tra l’altro è il mio nome di battesimo, in cui sono sia titolare sia estetista. Questo nuovo lavoro l’ho preso come una missione: volevo occuparmi delle donne, della loro bellezza, femminilità, del loro sapersi amare di più e prendersi del tempo per curare il loro aspetto nel migliore dei modi; così ho fatto la scuola, mi sono diplomata ed ho aperto questo mio centro.”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luce Caponegro (@lucecaponegro)

“‘Luce’ è un centro molto bello, accogliente, luminoso, che ho voluto curare in ogni dettaglio e renderlo confortevole al massimo”, ha concluso.