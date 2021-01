Shaila Gatta , la velina di striscia al naturale: mai vista così – FOTO

Shaila Gatta in una versione inedita: senza trucco e no filter. Sicuramente un’occasione per apprezzare la sua bellezza a 360°.

Shaila Gatta non ha assolutamente bisogno di presentazioni: la velina mora è riuscita negli anni a farsi apprezzare e amare tantissimo dal pubblico. La sua bellezza, la sua ironia ed anche il non prendersi troppo sul serio sono delle caratteristiche che la rendono tra le veline più apprezzate degli ultimi tempi. Tra le storie di Instagram la velina ha condiviso alcuni momenti personali, ovvero mentre si gode il tepore di casa in un momento di assoluto relax. In pigiama rosa con le stampe di Bugs Bunny è davvero incantevole. Shaila sottolinea di essere senza trucco, ma a dire il vero non si nota affatto: la velina è bellissima anche in versione acqua e sapone – e non è retorica – quindi non desta alcun scalpore questa sua “nuova versione”.

Shaila Gatta, giravolte da capogiro

Shaila Gatta è un’incredibile ballerina e questo lo si nota dalle acrobazie o passi difficilissimi che la stessa condivide sui social: due ore fa ha pubblicato un video girato all’interno dello studio di Striscia la Notizia, il TG satirico per eccellenza. Shaila compie una sequenza di giravolte con tanto di tacchi e stacco di gamba impressionante. Il tutto illuminato dal sorriso contagioso della bellissima velina. Il risultato è una meraviglia per gli occhi, ammette la diretta interessata di quanto sia difficile farlo con i tacchi e chi balla ne è consapevole. Qualcuno saggiamente ha risposto che non occorre essere ballerini per comprendere quanto sia difficile e come sia stato proposto in maniera perfetta da Shaila.

Equilibrio, bellezza e grinta tutti assi nella manica per la bellissima velina.