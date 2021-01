I Soliti Ignoti: gli occhi fuori dalle orbite di Amadeus, che disgrazia

Qualcosa d’incredibilmente inaspettato durante la scorsa puntata de I Soliti Ignoti turba l’umore del suo conduttore, Amadeus.

Nella scorsa puntata de I Soliti Ignoti la presenza di un personaggio particolarmente interessante ha destato l’attenzione dei suoi telespettatori. A far parte del gioco serale in onda su Rai 1 sarà in maniera del tutto occasionale il giornalista e conduttore televisivo Gigi Marzullo, celebre per l’impossibilità di comprendere i suoi quesiti.

I Soliti Ignoti: Amadeus strabuzza gli occhi

Mentre il gioco a quiz prosegue il suo corso naturalmente, Marzullo sembra molto sicuro di sè, peccato però per la probabile distrazione dell’ultimo momento. In premio per la risoluzione del quesito vi erano infatti ben 145mila euro. E, con il suo modo di fare criptico, Gigi perde anche quest’ultima occasione, sbagliando stavolta lui stesso la domanda proprio sul finale.

Fallendo, dunque, irrimediabilmente nella ricerca della giusta figura parentale, il giornalista susciterà una reazione puramente teatrale nel conduttore, il quale istintivamente esclamerà: “Nooo! E’ il fratello dell’altra ignota“. Per concludere però in armonia la puntata, essa terminerà con il sorriso imbarazzato di Marzullo nello scoprire la vera identità dell’incognita.

In quel momento infatti la somiglianza persa di vista dal giornalista in precedenza sembra essere più palese che mai, pronunciando con rassegnazione: “Alla fine, vedendoli…“. Il conduttore sarà il primo infatti a definire l’accaduto come un vero peccato. Ma, nonostante la sconfitta, resta sicuramente un onore avere un ospite come lui nella sua trasmissione.