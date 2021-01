Striscia la Notizia: nel mirino lo scivolone di Veronica Gentili

Al programma di Antonio Ricci non sfugge un errore di Veronica Gentili. La conduttrice di Stasera Italia fa una gaffe sul termine vaccinazione.

Veronica Gentili al centro del mirino per uno scivolone. A Striscia la Notizia la gaffe della conduttrice di Stasera Italia non passa inosservata. Per Veronica stesso lapsus in cui è finita Cristiana Mancini, giornalista di SkyTg24. La gaffe delle conduttrici è legata al termine vaccinazione.

In una puntata del programma di Antonio Ricci viene mandata in onda la svista della Gentile: “Per cercare di agevolare le vag…vaccinazioni”, lo scivolone della presentatrice che si è subito corretta.

Non è la prima volta che la giornalista cattura l’attenzione del programma satirico. Nel 2018 era stata omaggiata con un Tapiro d’oro. Il premio era stato assegnato a seguito di un’accusa mossa da Veronica a Vittorio Feltri. Fuori onda la giovane lo accusò di essere un “ubriacone”.

“Si è ubriacato anche il Tapiro? Mi sono già scusata con una lettera”, il commento della presentatrice. 38 anni, romana, Veronica oltre alla conduzione di Stasera Italia su Rete 4 è una giornalista di Il Fatto quotidiano. Recente è la pubblicazione del suo primo libro ”Gli Immutabili”.

Striscia scova i lapsus dei giornalisti: oltre alle Gentili diversi scivoloni sul termine vaccinazione

Striscia la Notizia scova sempre di più le gaffe di professionisti dell’informazione. Spesso vengono messe in evidenza sviste da parte dei conduttori di telegiornali e programmi. La parola vaccinazione più volte è stata oggetto di sviste.

Lo stesso lapsus ha colpito non solo Veronica Gentili ma anche la collega di Sky per ben due volte. Il video dell’errore della Mancini è andato virale sul web. Anche in quel caso Striscia la Notizia non ha perso l’occasione riprendendo subito l’evento.

Ora tocca alla Gentili finire nell’attenzione di Striscia. Ma anche lo stesso errore ha colpito Alessio Zucchini al TG1. Il conduttore ha affermato “Deve essere rigoroso ed efficace alla vag… vaccinazione”.