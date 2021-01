Test Psicologico: cosa pensano di te? Tutto nell’immagine

Test psicologico: scopri qualcosa di più su te stesso guardando l’immagine. Cosa pensano gli altri di te? Rispondi istintivamente

Non è semplice a volte ammettere alcuni aspetti di sé stessi. Gli altri magari ce lo suggeriscono ma noi non lo vediamo. I test di personalità a volte ci aiutano a capire con maggiore facilità il nostro profilo psicologico andando ad indagare i comportamenti ed i modi di fare.

Di certo ci si inoltra in un terreno non facile da indagare. La personalità è un labirinto nel quale si intersecano così tanti aspetti che sbrogliarlo ed uscirne fuori non è semplice. Genetica, processi di apprendimento, capacità di processare le emozioni, motivazione, percezione e molti altri aspetti creano qualcosa di particolare che non se ne trova mai una uguale all’altra.

E allora per capire cosa pensano gli altri di te oggi ti sottoponiamo un test psicologico. Attenzione questo esperimento non ha nulla di scientifico o diagnostica ma aiuta a scoprire qualcosa in più di sé stesso.

Test Psicologico, uomo o donna? Le immagini parlano

Alcuni nostri atteggiamenti sono dettati da quello che noi immaginiamo che gli altri pensino di noi. E questo test psicologico ci aiuta proprio a capire cosa pensano gli altri di te.

È facile e immediato e anche molto simpatico. Basta solo guardare l’immagine e dire cosa ci colpisce a prima vista.

Se si percepisce un uomo che suona il sax vuol dire che prevale il pensiero analitico, indicando una persona attenta a percepire dettagli che non tutti notano.

Se, invece, hai notato una donna, vuol dire che prevale il pensiero emozionale, con maggiore attenzione a fantasia e creatività. Prevale un’intelligenza emotiva che si esprime nella tendenza alla condivisione e all’emozionalità.