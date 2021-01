Test psicologico inedito: svelata l’opinione degli altri su di te

Cosa pensano gli altri di te? In base all’interpretazione di un’immagine, un test psicologico rivela cosa gli altri pensano di noi.

Spesso domandiamo a noi stessi come appariamo all’esterno. Un test psicologico inedito tramite l’interpretazione di un’immagine lo rivela. Scegliendo a colpo d’occhio gli elementi di una grafica il test svela come ci vedono gli altri.

Potremmo così capire l’opinione sui di noi delle persone che ci circondano. Spesso agiamo pensando di essere visti in un determinato modo. Ma questo non è detto che sia la realtà. Le persone intorno a noi potrebbero vederci diversamente. Questo curioso test inedito lo rivela. E non solo. Permette anche di riportare a galla caratteristiche inconsce di cui non eravamo a conoscenza.

Test svela tratti della personalità e come ci percepiscono gli altri

Il test innovativo mostra una grafica particolare dai toni del rosso. In base agli elementi che colpiscono di più svela non solo lati della personalità ma anche la visione degli altri su di noi. Si potrà così scoprire di più in merito alle caratteristiche della propria interiorità. L’inconscio è un vasto mondo che è presente in ognuno di noi. Questo test permette di scoprire elementi di cui non eravamo a conoscenza.

Per coloro che a colpo d’occhio nella grafica presentata nel test psicologico vedono un uomo che suona il sax significa che hanno un forte pensiero analitico. Sono persone che usano maggiormente l’emisfero sinistro del cervello. Grandi osservatori. non si fanno sfuggire nessun dettaglio. All’esterno vengono valutati come soggetti molto positivi e scelti come consiglieri. Spalle su cui piangere per confidarsi su questioni delicate e personali.

Chi vede nell’immagine il volto di una donna utilizza principalmente l’emisfero destro del cervello. La parte dedicata alla creatività. Si tratta di persone dalla grande intelligenza emotiva.

Per questo all’esterno stringono rapporti fondati sulla condivisione ed empatia. Sono apprezzati per la loro sensibilità e per la loro capacità di mettersi nei panni degli altri.