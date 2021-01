Test psicologico. Osserva le 5 chiavi: il tuo subconscio ti parla

Test psicologico visivo. Scopri di più su te stesso. Guarda l’immagine. Cosa nasconde il tuo subconscio? Scegli istintivamente

Il termine subconscio è molto diffuso nella cultura popolare, sebbene in ambito scientifico lo sia in maniera minore. Indica quel livello intermedio tra conscio ed inconscio e determina genericamente ciò che opera fuori della coscienza, in uno strato inferiore di consapevolezza.

Volete sapere se la vostra mente vi nasconde qualcosa, se avete delle caratteristiche sepolte che non sono venute a galla ma fanno comunque parte di voi? Fate il test delle 5 chiavi e molte informazioni vi saranno svelate.

Il test psicologico che vi sottoponiamo oggi non ha una connotazione scientifica o diagnostica. Ha lo scopo di allietarvi e farvi scoprire qualche particolare in più su voi stessi. Osservate l’immagine in basso e rispondete d’istinto.

LEGGI ANCHE -> Test visivo che svela se sei un vero leader oppure no

Test psicologico delle 5 chiavi. Cosa nasconde il vostro subconscio

Potrebbe interessarti anche —>>> Test psicologico che rivela la tua personalità: scegli un’immagine

Il test psicologico che vi sottoponiamo mira a farvi conoscere un lato di voi stessi che forse ignorate. Osservate le 5 chiavi riprodotte qui in alto. Non state troppo a pensarci, scegliete d’istinto quella che v’ispira di più. Sarà il vostro subconscio a guidarvi, fidatevi di esso.

Chiave numero 1

La prima chiave è detta di Afrodite. Nella mitologia greca era la dea della bellezza, dell’amore e della primavera. Se l’avete scelta vuol dire che la passione occupa uno spazio fondamentale nella vostra esistenza. Siete delle persone indipendenti: questa chiave rappresenza il lasciapassare per la vostra libertà.

Chiave numero 2

La chiave numero 2 è quella dei druidi, gli antichi sacerdoti delle popolazioni celtiche. La spiritualità fa parte indubbiamente della vostra anima. Siete persone solitarie ma occupate comunque posizioni da leader. Siete autorevoli e vi sentite in comunione con la natura, fonte principale della vostra armonia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Chiave numero 3

La numero è la chiave del re. Siete delle persone che nutrono grandi aspirazioni e avete ben presenti quali siano gli obiettivi che volete raggiungere. Grandi sogni ma anche grandi fatiche. Non vi risparmiate per ottenere il massimo da voi stessi e giungere al traguardo prefissato.

Chiave numero 4

La chiave numero 4 è definita della triplice dea. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a persone che, se l’hanno scelta, sono dotate di una grande spiritualità, ma non solo. L’intuito è la caratteristica che più vi si addice, sapete benissimo indirizzare la vostra intuizione che raramente vi trae in inganno. Siete empatici e allo stesso tempo difficilmente vi si prende in giro.

Chiave numero 5

La chiave numero 5 è quella legata al dio Eros. Siete passionali, l’amore e la ricerca di esso muove ogni aspetto della vostra vita. Le delusioni ricevute non ostacolano i vostri desideri, siete resilienti, sempre energici e pronti a ricominciare.