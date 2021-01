Úrsula Corberó e il balletto sexy sotto la neve, irriconoscibile – FOTO

Úrsula Corberó Delgado, l’attrice che ha impersonificato Tokyo ne “La casa di carta” stavolta è irriconoscibile in mezzo alla neve

La celeberrima attrice de “La Casa di Carta” Úrsula Corberó non smette mai di mostrare il suo meraviglioso sex appeal al fan che la seguono nella sua pagina Instagram da 20,8 milioni di follower. Úrsula è nata l’11 agosto 1989 avvicinandosi al mondo della recitazione a 13 anni dopo essersi iscritta ad un corso di dizione anche inizia a lavorare come modella a Madrid nonostante il suo 1.63 cm di altezza.

Nel 2015 prende parte alla fiction italiana La dama velata con protagonista Miriam Leone e nel 2017 è l’anno di Proyecto Tiempo: La Llave e del thriller con Alvaro Cervantes L’albero del sangue.

Piumino nero e balletto sexy, Úrsula Corberó incanta i fan

Úrsula si trova insieme con il fidanzato Chino Darin a Madrid e i due sono stati sorpresi dalla bufera di neve che ha paralizzato il Paese in queste ultime ore. L’attrice non si è fatta pregare due volte di uscire a giocare con la neve e si è attrezzata adeguatamente per farlo: felpa bianca, tuta, guanti, mascherina e maxi giaccone imbottito da cui spuntano tanti piccoli orsacchiotti imbottiti.

È davvero irriconoscibile sotto quegli strati di vestiti che le fanno spuntare solo gli occhi vivaci e allegri. Ripresa dal fedele Chino allieta anche i fan con un balletto sensuale sotto la neve che fiocca intensa. Muove le mani a suo di musica mentre le gambe sono sommerse da diversi centimetri di neve.

Per lei quindi niente pose bollenti e scatti che scuotono gli animi dei fan più attenti. Bella e incisiva cattura i suoi follower anche bardata per giocare con la neve e divertirsi come una bambina.