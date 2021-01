Verissimo, gli ospiti della nuova puntata di sabato 9 gennaio

Silvia Toffanin torna oggi, sabato 9 gennaio, con una nuova puntata di Verissimo: numerosi gli ospiti attesi. Ecco chi ci sarà

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

La prima puntata del 2021 di Verissimo ha voluto rendere omaggio alle interviste e ai racconti più emozionanti dell’anno appena concluso. Oggi, sabato 9 gennaio, Silvia Toffanin torna invece con una nuova puntata e una lunga lista di ospiti attesi. Ci sarà Cristiano Malgioglio che, reduce dalla sua seconda esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip, rivivrà i momenti più belli vissuti nel reality. Tornerà nel salottino di Verissimo l’ex Miss Italia Manila Nazzaro, che parlerà per la prima volta del dolore vissuto insieme al compagno Lorenzo Amoruso per la perdita del figlio, avvenuta lo scorso novembre.

LEGGI ANCHE -> Amici 20, scoppia l’amore nel programma: effusioni inaspettate a letto

Ospite a Verissimo anche l’attore Raoul Bova

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

LEGGI ANCHE -> Ilary Blasi a Tommaso Zorzi: “Ti voglio a ogni costo”

Sarà intervistata per la prima volta a Verissimo la figlia di Albano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi. La giovane ha da poco concluso l’esperienza a The Voice Senior, nel quale ha affiancato il padre come giudice. Con Silvia Toffanin parlerà dei suoi progetti e del rapporto con i suoi genitori. Ospite anche la coppia formata da Barbara Palombelli e Francesco Rutelli che ha voluto rilasciare una rara intervista alla padrona di casa. I due, insieme da quarant’anni, sono infatti molto restii nel mostrarsi e raccontare la propria vita.

Presente anche Francesco Monte che, dopo l’esperienza a Tale e Quale Show, è sempre più determinato a intraprendere una carriera artistica. La sua passione per la musica lo ha portato a proporsi anche per la prossima edizione di Sanremo. Sembrano finiti i tempi dei reality per lui, ora vuole pensare solo alla musica.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Infine ci sarà anche l’amatissimo Raoul Bova. L’attore parlerà dei suoi progetti e dell’attesa serie “Made in Italy” che arriverà presto su Canale 5 e dove vestirà i panni di Giorgio Armani.