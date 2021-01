Verissimo, Cristiano Malgioglio e il ricordo del suo amore più bello: “Ha chiamato il figlio come me”

Ospite nello studio di Verissimo Cristiano Malgioglio che ha raccontato quello che è stato il suo amore più intenso durato ben sei anni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Ospite oggi pomeriggio nello studio di Verissimo condotto da Silvia Toffanin anche Cristiano Malgioglio, che intervistato dalla conduttrice ha voluto parlare della recente esperienza nella Casa del GF Vip e della sua vita privata. L’esperienza della positività al Covid prima di entrare nel programma è stata molto pesante per lui:

“Sono stato male in questo periodo. Questa pandemia mi aveva messo a soqquadro, per me è stato terribile. Quando ho visto quello che è successo a Piero Chiambretti ho avuto il terrore di ammalarmi. Sono stato da solo, i miei amici mi facevano la spesa e me la lasciavano dietro la porta, mi buttavano anche la spazzatura”.

“E quando ho avuto la proposta di fare il Grande Fratello da Alfonso Signorini ho accettato perché avevo bisogno di socializzare e di abbracciare delle persone”.

LEGGI ANCHE -> Sabrina Ferilli e la madre dalla De Filippi. La frase di Maria gela lo studio

Cristiano Malgioglio, “Non sono single e spero possa continuare”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

LEGGI ANCHE -> Tommaso Zorzi senza filtri al GF Vip: “Non ne ho più per nessuno”

Cristiano ha parlato a Silvia anche della sua vita privata che è sempre stata un’altalena tra amori corrisposti e storie sofferte. “Ho avuto delle bellissime relazioni, ma non ho mai avuto la fortuna di avere un porto sicuro. Ho avuto una storia bellissima durata sei anni. Avevo conosciuto un marinaio ed era scoppiato un colpo di fulmine, era originario del New Jersey, Phillip, io andavo in tutti i porti italiani dove la sua nave attraccava”.

“Sarebbe stata la storia più grande della mia vita, poi lui si è sposato e ha chiamato suo figlio Cristiano Junior. Forse è stato l’amore più bello della mia vita. Non so perché ti racconto questa cosa, ma mi voglio aprire con te”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Al momento Cristiano però non è single ed è lui stesso a dirlo in diretta: “Adesso ho una bella storia con un ragazzo turco più giovane di me e spero che possa continuare perché scadono sempre”.