Vincitore Grande Fratello: Francesco Facchinetti rivela il nome

Manca circa un mese alla fine, il pubblico comincia a parlare del vincitore del Grande Fratello: chi sarà? Scopriamolo insieme

Sono passati quattro mesi da quando si è aperta la porta rossa di Cinecittà. Sono uscite e entrati molti concorrenti, alcuni sono sempre più vicini alla finale. Il Grande Fratello quest’anno è stato pieno di sorprese, tra amori e litigi, amicizie speciali e innamoramenti. Il pubblico si chiede chi possa essere il vincitore di questa lunga edizione, alcuni vip già sanno il nome. Francesco Facchinetti a Casa Chi ha detto la sua riguardo alla quinta edizione del reality show.

Vincitore Grande Fratello: chi sarà?

Per Francesco Facchinetti, ex cantate e oggi imprenditore e agente, non ci sono dubbi: Dayane Mello sarà la vincitrice del Grande Fratello. “Ha una storia molto forte che abbiamo raccontato più volte in televisione – spiega l’opinionista a Casa Chi – Per lei potrebbe essere un bel riscatto visto che la vita le ha riservato un sacco di mazzate”. Un altro motivo della sua scelta è che la modella brasiliana è una gran giocatrice, visto che crea delle dinamiche all’interno della casa scoppiettanti. Ma c’è una vip che le sta rimanendo nel cuore, si tratta di Stefania Orlando: “E’ la mia vincitrice assoluta”.

L’ex dj non finisce di commentare l’edizione e riguardo a Tommaso Zorzi afferma che ha tutti gli attributi per continuare il suo percorso nel mondo dello spettacolo diventando un grande uomo di varietà. Facchinetti sembra quindi aver preparato il podio, ma sarà veramente così?