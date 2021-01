Affari tuoi, Nino Frassica e la battuta che non ti aspetti: “Mi lavo le mani perché…”

Nino Frassica fa una battutaccia molto pungente durante la puntata di Affari tuoi e Carlo Conti imbarazzato si affretta a rimediare

Il conduttore Carlo Conti in questo periodo sta conducendo una versione speciale del programma di Rai Uno “Affari tuoi”, che per l’occasione si chiama “Viva gli sposi” visto che a partecipare sono copie in procinto di sposarsi e che sperano di poter raccogliere somme importanti per iniziare una nuova vita.

Ieri tra i concorrenti vip noti al grande pubblico da casa il bravissimo attore Nino Frassica, che ha anche ricordato che sarebbe andata in onda l’ultima puntata della nuova serie tv girato insieme all’amico Cesare Bocci, “I fratelli Caputo”.

Poco prima di cominciare il gioco però Frassica ha fatto una battuta che ha fatto molto ridere tutto il pubblico presente e lo stesso Carlo Conti. Ma cosa è successo di così grave?

Nino Frassica e la battuta che ha imbarazzato Carlo Conti in studio

Nino Frassica, che come tutti gli altri suoi colleghi prima di lui, doveva aprire uno dei pacchi davanti a lui e prima di aprirlo ha detto: “Mi devo igienizzare le mani perché questo lo hanno toccato Paolo Bonolis, Flavio Insinna, Pupo…”, citando alcuni dei conduttori che in passato hanno guidato il seguitissimo gioco di Rai Uno.

Ovviamente a quel punto, Carlo Conti, non volendo fare torto anche ad altri conduttori della fortunatissima trasmissione, ha aggiunto, puntualizzando: “Lo hanno toccato anche Max Giusti e Antonella Clerici”.

Frassica oltre alla fiction con Boccia è impegnato sul set della nuova stagione di “Don Matteo 13″, che probabilmente verrà girata già da aprile prossimo. Lo stesso attore nel parlare della fiction ha detto: “La vita continua, non può finire. È la gente che ce lo chiede, non farla sarebbe un peccato. Ormai abbiamo gli abbonati, non possiamo deluderli”.