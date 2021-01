Alessandra Amoroso e il suo bacio molto freddo…sensualità- FOTO

La cantante salentina ha pubblicato un post su Instagram in cui si è lasciata andare ad un bacio ‘freddolino’, come lo ha chiamato lei.

Alessandra Amoroso ormai è diventata una cantante di successo e da oltre dieci anni calca i palchi di tutta Italia.

Lontani sono i momenti in cui la vedevamo timida e impacciata tra i banchi di Amici, ma con un talento strepitoso e tanta energia. Oggi è una donna affermata che in ambito professionale ha avuto tutti i successi che merita.

In questi giorni i fans sono in attesa il nuovo brano della cantante inciso insieme ad Emma Marrone, in uscita il 15 gennaio. Si tratta di “Pezzo di cuore” e per la prima volta le due star del talent di Canale 5, oltre che colleghe anche molto amiche, hanno deciso di regalare questa perla ai loro fans.

Spesso si era parlato di una rivalità tra le due: “Ci dicevano che eravamo indistinguibili perché venivamo dallo stesso programma e poi, quando ci siamo affermate, ci hanno messe una contro l’altra“, ha affermato Emma.

E aggiunge poi Alessandra: “Ci eravamo allontanate, ma non abbiamo mai litigato, la vita ci ha portato in direzione opposte. Eravamo molto prese da noi stesse: ci siamo lasciate ragazzine e ci siamo ritrovate donne”.

Il bacio di Alessandra

In questo scatto l’Amoroso mostra la sua simpatia e l’amore per la sua “Big family” che la segue ormai da anni e che non le fa mai mancare il calore e l’affetto.

A proposito del brano in uscita, il pezzo avrebbe dovuto cantarlo solo Emma ma proprio la pugliese ha dichiarato: “Il singolo parla del percorso con il quale ognuno di noi cerca di capire cosa sia l’amore. Più ci lavoravo, più mi dava l’idea di una conversazione tra due donne che si vogliono bene, così l’ho fatta ascoltare ad Alessandra”.

E l’Amoroso ha accettato senza pensarci due volte: “Ho capito subito che era perfetta per noi”.