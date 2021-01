Ambra Angiolini, sorriso smagliante sui social: “Domeniche bisognose di…” | FOTO

Incantevole Ambra Angiolini, che trascorre una domenica di relax. L’attrice, indossando il suo sorriso migliore, sprizza felicità da tutti i pori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

“Certe domeniche bisognose di auricolare“, annuncia Ambra Angiolini tramite il suo ultimo post Instagram. L’attrice, bella nella propria semplicità, ha deciso di mostrare ai suoi followers come sta trascorrendo questo giorno di relax: occhiali, cuffie nelle orecchie, ed un sorriso che conquista tutti. Che si stia dedicando ad una sessione di sport, o alla visione di un bel film? I followers – ben 780mila – dimostrano di aver gradito molto lo scatto: “Mamma che bella“, “Quel sorrisone mi ha migliorato la giornata“.

Ambra Angiolini: i buoni propositi per il 2021

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

L’attrice, che sembra aver trovato la propria serenità accanto a Massimiliano Allegri, si è sempre contraddistinta per la propria schiettezza e sincerità. Attraverso il proprio account di Instagram, Ambra rende gli utenti partecipi delle sue giornate, condividendo con loro i momenti più belli e spensierati.

Allo stesso tempo, la Angiolini non si tira mai indietro quando si tratta di esprimere la propria opinione. Di recente, infatti, l’attrice ha stilato una lista con i “buoni propositi” per il 2021. In particolare, a colpire gli utenti, è stata la frase da lei collocata in terza posizione, ed in seguito condivisa attraverso un post.

“Ma tu non hai paura che le persone possano criticarti? – scrive l’ex di Francesco Renga, e prosegue – Onestamente?! Ho solo paura che si rompa la lavatrice“. Un messaggio forte e chiaro, quello dell’attrice, che con poche e semplici parole è riuscita a far comprendere di che pasta è fatta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

Ambra, determinata e sicura di sé, ha lasciato intendere di non curarsi del parere degli altri. I giudizi e le critiche, stando alle sue parole, non la feriscono minimamente.