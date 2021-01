Amici 20, lite tra Arisa e Rudy Zerbi: “I rimproveri li faccio in privato”

Nel corso della prima puntata del 2021 di Amici 20 non sono mancati i colpi di scena con una lite, condita da diverse frecciatine, tra Arisa e Rudy Zerbi

Il nuovo anno è iniziato in maniera scoppiettante all’interno della scuola di Amici 20 con una lite tra Arisa e Rudy Zerbi. Nel corso della puntata il pubblico ha potuto assistere a due importanti sfide che hanno portata a due eliminazioni e di conseguenza all’entrata della coppia di nuove allievi. Proprio l’eliminazione di Kika, che faceva parte della squadra allenata da Arisa, ha fatto nascere uno scambio di frecciatine tra la cantante e Rudy Zerbi. L’artista genovese ha accusato il collega di usare i suoi ragazzi per colpirla, in più di un’occasione infatti Arisa è stata rimproverata perché troppo “morbida”. “Hai dato più voti alti tu di quanti io ne abbia mai preso in tutta la mia storia scolastica” è stata la battuta utilizzata da Zerbi per cercare di chiudere la discussione. Arisa ha tenuto comunque a precisare che “non è vero che non correggo i miei allievi, la differenza è che lo faccio a quattr’occhi”.

Lorella Cuccarini ha partecipato ad Amici 20 insieme ad Arisa e Rudy Zerbi in collegamento da casa

La puntata di Amici 20 è stata caratterizzata anche dall’assenza in studio a causa del Covid di Lorella Cuccarini che però non ha rinunciato ad affiancare i colleghi Arisa e Rudy Zerbi. La più amata dagli italiani infatti ha partecipato in collegamento da casa mostrandosi però in salute e bella come sempre. Lorella ha infatti dichiarato che il virus purtroppo ha colpito anche la sua famiglia, per fortuna però con pochi sintomi. La showgirl ha precisato però che in questo momento si sente bene e che è in attesa che arrivi finalmente la negatività del tampone.

Intanto ci sono state novità nel gruppo degli allievi con l’eliminazione di Kika e Riccardo Guarnaccia e l’ingresso di Ibla e il ballerino Alessandro.