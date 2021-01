Anna Tatangelo spegne le candeline ed è subito un nuovo inizio

La cantante Anna Tatangelo compie gli anni e, oltre a spegnere le candeline, acquista fin da subito una nuova consapevolezza.

Trentaquattro anni e un giorno per la cantante e conduttrice italiana Anna Tatangelo. Nella giornata di ieri, a partire dalla stazione televisiva di All Music Italia, in moltissimi hanno partecipato alla lunga catena di auguri. Anna, dopo aver accolto i messaggi da parte dei suoi fan, si è poi dedicata ai festeggiamenti. Una giorno di festa vissuto sicuramente con semplicità, dato lo stato di allerta attuale, ma colmo d’affetto.

Anna Tatangelo e la nuova consapevolezza

Nelle poche stories condivise su Instagram in un giorno così speciale Anna si è mostrata in ottima forma e riconoscente per i pensieri a lei rivolti. In una di queste appare in compagnia del figlio, Andrea D’alessio, nato dalla precedente e storica relazione con il cantante Gigi D’alessio. Questo è stato davvero un anno ricco di cambiamenti, laceranti quanto positivi, per la cantante con 7 album alle sue spalle.

Dopo la fine definitiva della storia d’amore con Gigi, al culmine di una lunga crisi inziata nel 2017, Anna ha saputo però tener testa alle sue emozioni, e voltare la triste pagina una volta per tutte. Senza accennare a voler tornare indietro sui suoi passi però, le sue ultime riflessioni dimostrano come in lei si sia radicata una più profonda consapevolezza su quel rapporto. Lei stessa ha proferito le seguenti parole in una recente intervista: “io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me“. Nonostante la sua fine, dunque, questa storia le ha donato tanto. Entrambi si sono fatti del bene, del quale è come primo testimone proprio il loro bambino di 10 anni.

La grande vittoria, premio di una profiqua dose di determinazione, è finalmente giunta negli ultimi mesi del 2020 con la sua partecipazione al talent show diretto da Michelle Hunziker di All Together Now. Quest’occasione è stata fonte di una vera rinascita per la cantante, che ha iniziato a sperimentare nuove creazioni musicali, e senza più dover nascondere i suoi punti deboli.