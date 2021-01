Antonella Mosetti sempre più spettacolare sui social: la showgirl ha postato l’ennesimo scatto da capogiro con lato A fenomenale in primissimo piano.

Antonella Mosetti è sicuramente una delle showgirl più amate dal pubblico italiano. Dopo piccoli ruoli in alcune pellicole e in alcune fiction, la nativa di Roma entrò nel mondo della televisione diventando ballerina di ‘Ciao Darwin’ e conducendo con Mike Buongiorno e Gabibbo a ‘Paperissima Sprint’. Qualche anno fa, inoltre, la Mosetti partecipò insieme alla figlia al ‘Grande Fratello Vip’.

Antonella è attivissima anche sui social network: il suo account Instagram vanta ben 670mila follower. La classe 1975 ama postare scatti provocanti e bollenti in cui mette in mostra il suo corpo spettacolare. La Mosetti, poco fa, ha postato una fotografia in cui ha piazzato il suo lato A fenomenale in primissimo piano.

Antonella Mosetti incredibile su Instagram, lato A fenomenale

Antonella, poco fa, ha mandato nuovamente in tilt il web postando uno scatto stratosferico. La showgirl sfodera tutta la sua bellezza: la foto è uno spettacolo sensuale. Il suo lato A, piazzato in primissimo piano, manda in delirio i fan.

Il post ha già superato quota 2mila cuoricini in poco tempo. “I modi, signori miei, cambiano tutto”, ha scritto nella didascalia. Gli utenti stanno ovviamente commentando con enfasi ed entusiasmo, rilasciando paroline di apprezzamento ed elogi o postando emoticon eloquenti.

La showgirl, qualche giorno fa, fece sognare i suoi follower postando una fotografia in cui non indossava né la maglietta, né il reggiseno. Una porzione del suo décolleté era decisamente ben visibile.