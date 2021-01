A seguire le parole del noto attore in merito al presidente uscente e ai recenti scontri avvenuti negli USA.

“America will survive this,” Arnold Schwarzenegger said. “America has survived dark times like this in the past.” https://t.co/FYhvrcM423 — WRBL News 3 (@wrblnews3) January 6, 2021

L’attore, nonché ex governatore della California, Arnold Schwarzenegger, 73 anni paragona l’assalto al Congresso dello scorso mercoledì, 6 gennaio, alla Germania nazista e definisce Donald Trump un “leadear fallito”. Questa domenica, il noto attore austriaco-americano ha pubblicato un video commovente sul suo account Twitter. Nel filmato, l’ex governatore californiano ha dichiarato che Trump sarà ricordato come “il peggior presidente della storia”. Arnold ha inoltre dedicato un messaggio a tutti i suoi follower: “In quanto immigrato in questo paese, vorrei spendere qualche parola ai miei concittadini americani e ai nostri amici di tutto il mondo in merito a ciò che è successo negli ultimi giorni (negli USA).”

Il commovente messaggio di Arnold Schwarzenegger

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week’s attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5 — Arnold (@Schwarzenegger) January 10, 2021

“Sono cresciuto in Austria e sono molto consapevole di quella che è stata la Kristallnacht” – inizia Arnold, citando la nota Notte dei cristalli (8-9 novembre 19848), data del pogrom della popolazione ebraica per mano degli ufficiali del Partito Nazista e dai membri militari del SA (Sturmabteilungen), su istigazione di Joseph Goebbels. “Ecco, mercoledì scorso (il giorno dell’assalto al Campidoglio) può essere definito come la notte di cristallo degli Stati Uniti.” L’emozionante clip dell’ex governatore californiano ha raccolto in breve tempo migliaia di consensi in poche ore. Nel video, l’attore confessa i suoi duri ricordi durante la sua infanzia e adolescenza, cresciuto nel luogo dove furono commessi i peggiori crimini e disumanità contro gli ebrei da parte dei nazisti, “gli equivalenti dei Proud Boys” di oggi.

Arnold Schwarzenegger comparó el asalto al Capitolio con el nazismo https://t.co/8yrN2dNrmN — Página|12 (@pagina12) January 10, 2021

“La folla insurrezionale non ha solo frantumato le finestre del Campidoglio” – precisa Arnold – “ha mandato in frantumi anche ideali che spesso diamo per scontati.“

Fonte Mirror