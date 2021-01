Aurora Ramazzotti segue le orme di mamma Michelle. Dove la vedremo in TV

Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros e Michelle Hunziker ha una carriera lanciata sul piccolo schermo. Dove la rivedremo in tv

Difficile scrollarsi di dosso il marchio di “figlia di…”, soprattutto se i tuoi genitori sono entrambi dei numeri uno nel loro settore. Eros Ramazzotti è uno dei cantanti italiani più conosciuti al mondo. Michelle Hunziker è la regina del piccolo schermo, sia nel nostro Paese, sia in Germania. Rimanere schiacciati dai continui paragoni o dai commenti degli haters non dev’essere semplice. Eppure Aurora Ramazzotti ci riesce egregiamente. Il suo carattere frizzante, gioviale, la sua simpatia dilagante, ne stanno facendo una beniamina in forte ascesa.

Prova ne è l’incredibile successo che sta ottenendo sul web. Solo su Instagram conta oltre 2 milioni di follower che la adorano per l’autenticità con cui sa rapportarsi. Non si è tirata indietro mostrandosi nella naturalezza di un volto segnato dall’acne giovanile. Si è schierata nell’affrontare argomenti importanti come il body shaming, che hanno visto anche lei vittima in prima persona.

Aurora Ramazzotti, nuovo volto del reality più famoso d’Italia