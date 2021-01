Avete mai visto la mamma di Elodie? È più bella della figlia – FOTO

Avete mai visto la mamma della famosissima cantante Elodie? È una donna estremamente bella e ricca di fascino.

Elodie è sicuramente una delle cantanti più amate e apprezzate in Italia. La nativa di Roma, dopo essersi classificata al secondo posto alla quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, ha preso parte (con successo) al Festival di Sanremo nel 2017 e nel 2020. Il suo ultimo brano pubblicato, ‘This is Elodie’, è stato certificato disco platino avendo superato la soglia delle 70.000 copie vendute.

La romana è la figlia di Claudia Marthe. Le due donne sono estremamente identiche e sono dotate di un fascino ineguagliabile. Oggi la rubrica di Yeslife vi racconta alcune curiosità sulla madre di una delle cantanti più brave dell’intero panorama italiano.

Chi è Claudia Marthe, la mamma di Elodie

Claudia Marthe è incredibilmente uguale a sua figlia. La donna è originaria della Guadalupa e, stando ad alcune dichiarazioni di Elodie, non ha avuto un rapporto perfetto con sua figlia. Come se non bastasse, Claudia divorziò da suo marito Roberto Di Patrizi. “Avevo 8 anni quando i miei genitori si sono separati. Ero molto arrabbiata”, dichiarò Elodie qualche tempo fa. Stando ad alcune rivelazioni della cantante romana, la Marthe è una donna molto esuberante che ha anche dovuto affrontare una brutta malattia in passato. Sua mamma, inoltre, utilizza l’account Instagram per mostrare ai follower le sue opere d’arte.

Claudia condivide anche quasi lo stesso look di sua figlia: i fan possono tranquillamente ammirare quanto le due donne siano simili.