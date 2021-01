Barbara D’Urso si gode gli ultimi giorni di vacanza al mare prima di rientrare a Milano. Sui social posta uno scatto in cui mostra un look trendy. Ma nonostante l’inverno per lei niente calze. E i fan si chiedono come faccia a non sentire il freddo.

Il 2021 inizia all’insegna del freddo. Ma non per Barbara D’Urso. La conduttrice in alcuni scatti postati sul suo account Instagram si mostra senza calze. Indossa una giacca di pelle, un vestito a scacchi nero e rosso e stivali sotto al ginocchio. Un post testimonianza degli ultimi giorni al mare prima del rientro a Milano. La conduttrice temeraria mostra le gambe nude in bella vista. Un look più primaverile che invernale. I fan non si lasciano sfuggire il dettaglio. Molti allibiti domandano a Carmelita se non sente il freddo.

Non mancano gli haters che accusano la conduttrice di mettersi in mostra nonostante le basse temperature. Immediato l’intervento dei suo fedeli fan che la difendono a spada tratta. Numerosi i commenti di apprezzamento.

D’Urso rientra dalle vacanze ma non va in onda: proteste dei fan

Barbara D’Urso condivide con i suoi 2,8 milioni di follower le ultime ore di relax. Nella suggestiva scenografia del mare d’inverno ha trascorso le feste. Spesso ha mostrato momenti dei suoi allenamenti di box e running. Nonostante i 63 anni, la D’Urso è in forma smagliante.

Con il rientro dalla vacanze, la conduttrice tornerà presto in televisione con Domenica Live. Il programma di Mediaset sarebbe dovuto andare in onda oggi ma nelle ultime ore c’è stato un cambio nel palinsesto. Al suo posto verrà mandata in onda l’intervista in esclusiva a Papa Francesco. L’annuncio è arrivato direttamente dall’emittente televisiva tramite un comunicato stampa. Tante le proteste da parte dei fan che dovranno aspettare domenica 17 per intrattenersi con il programma domenicale di Barbara.

Ma intanto la conduttrice di Mediaset torna da lunedì con il programma quotidiano Pomeriggio 5.