Incidente mortale, giovane perde controllo dell’auto e si schianta contro un muretto

Tragico incidente stradale nella mattinata di ieri lungo la Nuova Bazzanese nel territorio di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. Un uomo di 30 anni, per cause ancora da accertare ha perso il controllo della sua auto che si è schiantata contro un muro di contenimento. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo al 30enne. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 che hanno trasportato l’automobilista d’urgenza in ospedale, dove è deceduto poche ore dopo per le gravi ferite riportate.

Un uomo di 30 anni è deceduto nella mattinata di ieri, sabato 9 gennaio, in un drammatico incidente avvenuto sulla Nuova Bazzanese nel territorio di Casalecchio di Reno, comune in provincia di Bologna. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla redazione de Il Resto del Carlino, la vittima, Igor Damian, 30enne di origine romena ma residente a Trento, viaggiava in direzione Modena a bordo della sua Opel Corsa, quando improvvisamente ha perso il controllo dell’auto che ha impattato contro un muretto. Dopo il violento scontro, il mezzo si è ribaltato in mezzo alla carreggiata ed il conducente è rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i vigili del fuoco ed i sanitari del 118. I pompieri hanno estratto il 30enne dalle lamiere e lo hanno affidato al personale medico che, dopo le prime cure sul posto, lo ha trasportato presso l’ospedale Maggiore di Bologna, dove purtroppo è deceduto poche ore dopo.

Intervenuti sul posto anche gli agenti della Polizia Locale che hanno provveduto ai rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le cause che hanno fatto perdere il controllo dell’auto alla vittima.

Dai primi accertamenti, pare essersi trattato di un incidente autonomo che non avrebbe, dunque, coinvolto altri veicoli in transito.