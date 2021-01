Camicia bianca: fascino senza tempo. Ce lo mostra Silvia Toffanin

La camicia bianca è l’indumento che proprio non può mancare nel guardaroba di ognuno di noi. Assieme ad un paio di jeans o ad un qualsiasi modello di sneakers, una camicia bianca è per sempre.

Ce lo dimostra la conduttrice di Verissimo Silvia Toffanin.

Ecco un vero e proprio esempio di evergreen: la camicia bianca. E ne abbiamo la prova perché é, anche per la moda 2021, una tendenza che non si può non seguire.

Romantica, raffinata, multitasking, dall’everyday al più elegante, fa la sua figura in ogni contesto.

Un capo cult che celebriamo da sempre, la camicia bianca spicca proprio per il suo essere assolutamente basic e minimal.

Estate o inverno, jeans o gonna, street style o contesti più eleganti da tailleur, insomma, questo must-have ha un valore inestimabile proprio per il suo sapersi tramandare di epoca in epoca e la sua incredibile versatilità.

E non esageriamo nell’utilizzare l’espressione “di epoca in epoca”, perché questo capo iconico del guardaroba tanto maschile quanto femminile, arriva dai Persiani che la chiamavano “camis” e divenne famosa a causa di uno scandalo che coinvolse la regina Maria Antonietta nel 1773.

Dal ‘900, iniziamo a vederla reinterpretata da maison come Coco Chanel, Dior, Prada, Dolce&Gabbana, Kalvin Klein.

La camicia bianca di Silvia Toffanin è la carta vincente per il nostro guardaroba 2021

Un classico elegante, un indumento genderless oggi prodotto in ogni variante sia da marchi di lusso che da brand più economici.

Quella che vediamo indossata dalla conduttrice di Verissimo è firmata Philosophy di Lorenzo Serafini: abbinata ad un paio di pantaloni extra wide color blu navy e décolletées a punta scarlatte tutto Philosophy, la camicia ha maniche a sbuffo e volants lungo l’abbottonatura e sui polsini. Très très chic.



Uno stile essenziale ma all’insegna del bon ton e del romanticismo, quello scelto dalla conduttrice Silvia Toffanin.