Carlo Conti, il triste annuncio durante un’intervista: “Ho dovuto abbandonarla…”

Durante un’intervista rilasciata al settimanale Tv Talk, Carlo Conti parla del suo recente passato e fa un annuncio che sconvolge i fan

Nessuno si attendeva una reazione così reiterata da parte di Carlo Conti. Eppure il conduttore numero uno della Rai, dall’alto della sua enorme esperienza dimostra di avere inaspettati cali di concentrazione. Ma a tutto c’è una spiegazione in tal senso e chi se non lui poteva “spazzare” via ogni dubbio, anche se con una verità fin troppo “agghiacciante” per i telespettatori.

In pochi si attendevano un “passo indietro” così deciso del grande Carlo, etichettato sempre come l’artista più energico e irraggiungibile e da un punto di vista caratteriale e professionale. La positività che era solito trasmettere durante le dirette televisive era nota agli occhi di tutti. E il sol pensiero di non vederlo mai più “recitare” un aspetto così dinamico del suo lavoro, che per lui ormai rappresenta quasi un “gioco da ragazzi” fa star male tutti.

Carlo Conti, la decisione che sconvolge i fan: “Vi dico perchè”

La spiegazione dietro al “grande abbandono” di Calo Conti è legata agli eventi dell’ultimo periodo. L’ultimo scorcio del 2020 per il presentatore fiorentino della Rai non è stato di certo da ricordare. Dopo aver smaltito la delusione della scomparsa di Fabrizio Frizzi (negli anni precedenti), il Covid-19 gli ha “ammainato” qualsiasi speranza di rivederlo pimpante e brioso in tv.

Da quì, infatti deriva la rinuncia definitiva alla conduzione della trasmissione televisiva de “L’Eredità”. Nell’intervista a Tv Talk, infatti ha dichiarato di “non avere più la forza e l’età per fare un quotidiano”. Una notizia “sconvolgente” che non ha lasciato i fan di Conti nell’indifferenza più totale

Un dispiacere per milioni di appassionati Rai, che dovranno accontentarsi di vederlo aiutare il popolo italiano in difficoltà, nelle vesti di “regista” delle coppie di “Affari Tuoi”, in onda ogni sabato sera, in prima serata