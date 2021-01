Caso Zaniolo, la madre alla Ghenea: “Giù le mani da mio figlio!”

Francesca Costa avrebbe rilasciato una dichiarazione difendendo il figlio Nicolò dalla modella romena. Arriva poi però la smentita sui social…

La madre di Nicolò Zaniolo sembrerebbe non vedere di buon occhio la relazione (vera o presunta) del figlio Nicolò con la bellissima Madalina Ghenea, più grande di lui di ben dodici anni.

La telenovela in questione è cominciata qualche settimana fa quando è uscita la notizia che il talento giallorosso ha lasciato la storica fidanzata Sara Scaperrotta per l’attrice. Dopodiché è emerso che l’ex aspetta un figlio proprio da Nicolò e tante sono state le voci riguardo una ‘cacciata di casa’ da parte di Nicolò oppure una separazione dopo che il ragazzo ha scoperto lo stato interessante di Sara.

Tutte prontamente smentite dal calciatore che aveva dichiarato che le cose tra i due non andavano più bene ma anche se aveva preannunciato alla fidanzata di non sentirsi pronto di diventare padre, dal momento che lei ha deciso di portare avanti la gravidanza, si sarebbe preso tutte le responsabilità.

A quel punto si è iniziato a parlare del suo rapporto con la Ghenea che mentre lui sembrava aver confermato tramite social, seppure non collegandolo alla fine della relazione con Sara, la modella l’ha smentito con una lettera dell’avvocato, dichiarando di aver visto Zaniolo una volta sola.

La reazione di mamma Francesca

In tutto questo mamma Francesca Costa si ritrova coinvolta nella situazione poco piacevole in cui si è messo il figlio e sul settimanale Oggi è emerso un virgolettato: “Giù le mani da mio figlio!”. Eppure la donna ha prontamente smentito sui social: “Io non ho assolutamente rilasciato alcun tipo di intervista. Sono parole che non mi appartengono e che non ho mai detto, una notizia completamente falsa. Provvederò al più presto a far cessare queste fake news”.

Nell’articolo del settimanale era stato scritto: “Quando proviamo a contattare Francesca Costa, tramite amici comuni, riusciamo a carpire solo un: ‘Vorrei dire a Madalina di tenere giù le mani da mio figlio!’”.

Ma l’ulteriore risposta sui social della madre di Zaniolo non si è fatta attendere: “Ribadisco, queste parole non sono le mie. Nessuno mi ha contattata tramise amici e io non ho mai detto a nessuno questa frase. Vorrei aver già finito di parlare da giorni, ma mi trovo costretta a farlo visto che non finiscono di raccontare bugie”.

In tutto ciò Zaniolo resta in silenzio, al momento non è dato sapere cosa ne pensa al riguardo.