Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni 10 gennaio: mentre gli ospiti del convento sono alle prese con le crisi di coppia, Suor Angela continua ad esplorare il suo passato.

Nella prima puntata di Che Dio ci aiuti 6, andata in onda lo scorso 7 gennaio, abbiamo visto Suor Angela alle prese con il suo difficile passato. La suora è tornata ad Assisi, dove vive il padre Primo, e deve ora fare i conti con un forte vuoto di memoria. Nel frattempo i giovani ospiti del convento sono alle prese con crisi esistenziali (Azzurra) e liti di coppia (Ginevra e Nino). Il ritorno di Monica non ha certo facilitato la situazione dei futuri sposi e Ginevra si è trovata a baciare Erasmo per ripicca, rischiando di compromettere per sempre il suo rapporto con Nino.

Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni 10 gennaio: Azzurra aiuta Penny

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da filmattoriyoutuberfictionlife (@filmattoriyoutuberfictionlove)

Dalle anticipazioni di Che Dio ci aiuti 6 scopriamo che Suor Angela si troverà faccia a faccia con il suo passato e le notizie che otterrà la sconvolgeranno. Nel frattempo Suor Costanza sarà occupata a spronare Monica. La ragazza si rimetterà il camice e cercherà di riguadagnare fiducia in se stessa. Per quanto riguarda Nico e Ginevra, i due saranno sempre più distanti. Mentre lei cercherà lavoro insieme ad Erasmo, lui deciderà di voler riassaporare la vita da single. Azzurra, infine, sarà occupata a far sentire la piccola Penny parte di questa strana famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Che Dio Ci Aiuti (@chediociaiuti_official)

Che Dio ci aiuti andrà in onda su Rai 1 alle ore 21.25. Continuate a seguire le nostre anticipazioni per ulteriori dettagli sulla puntata di giovedì 14 gennaio.