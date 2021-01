Chiara Ferragni e Fedez, Leone vede la sua sorellina: la reazione è spiazzante. In ritorno dalla coreografia in 3D, i suoi genitori hanno mostrato gli scatti al loro primogenito

Chiara Ferragni e Fedez sono in attesa di una bambina e non ci stanno più nella pelle. Hanno comunicato questa lieta notizia qualche mese fa, e ora siamo veramente agli sgoccioli: mancano un paio di mesi alla nascita della piccola che sarà sicuramente amata tanto quanto il suo fratellino maggiore. Anche Leone non vede l’ora di conoscerla: si è sempre mostrato entusiasta all’idea di avere una sorella, infatti fu proprio lui ad annunciare questa seconda gravidanza con uno scatto in cui stringeva l’ecografia della mamma.

Leone Lucia Ferragni, la reazione alla ecografia di mamma Chiara

Ieri i suoi genitori, in ritorno dall’ecografia in 3D, hanno mostrato al piccolo la foto della sua sorellina. Poi hanno messo in confronto due foto della piccola con due di lui quando era ancora nella pancia della mamma. Lui ha scosso la testa e ha sottolineato che i quattro bambini raffigurati nelle foto fossero tutti diversi, o meglio, che fossero tutti e quattro le sue sorelline. Fedez, divertito, ha chiesto a Chiara: “Devi dirmi qualcosa che non so?”.

Leone sembra aver preso bene la notizia che non sarà più l’unico bambino di casa Ferragnez, ora non bisogna che aspettare per vederlo alle prese con la sua sorellina.