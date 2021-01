Miss Claudia di Avanti un altro sempre pronta ad estasiare il web con la sua magnifica avvenenza, Instagram sussulta



Esemplare modello di donna mediterranea in un tripudio di forme che non riescono a oscurare lo sguardo penetrante e il sorriso splendente.

Stiamo parlando di Claudia Ruggeri, classe 1983, sensualità allo stato puro. Seguitissima su Instagram, più di 900mila i suoi followers, riesce sempre ad alzare la temperatura del social con le diapositive che la ritraggono.

Poliziotta e supplente di Avanti un altro, sono in pochi quelli che ancora non la conoscono, ma Miss Claudia ha un background ben più lontano.

Infatti conosce in un altro programma il suo attuale marito Marco Bruganelli, fratello di Sonia Bruganelli, che è una produttrice televisiva e moglie del conduttore Paolo Bonolis.

Claudia Ruggeri splendente su Instagram, l’annuncio che desta curiosità

La Ruggeri inizia nel mondo del fashion, ma l’incontro con il marito avviene nel 2004, quando solo 19enne cominciava a costruire la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Ci troviamo a Domenica In, all’epoca presentato da Paolo Bonolis.

Successivamente la modella e ballerina approda a Ciao Darwin per unirsi al corpo di ballo, per poi arrivare ai ruoli piccanti in Avanti un altro che l’hanno portata alla fame di cui gode oggi.

Sovente criticata per la parentela acquisita con il presentatore, ha sempre dimostrato di essere una donna capace e la sua bellezza non lascia spazio a contestazioni.

L’ultimo scatto ne è la riprova: in un minidress stile blazer esibisce le sue linee, illuminate da un color verde brillante che esalta la sua carnagione. Gambe toniche in primo piano e la scollatura esibisce un seno esplosivo: semplicemente perfetta.

I fan in ammirazione e migliaia di like dopo pochissimo tempo dalla pubblicazione, e così si riconferma regina dei social. Ma non è tutto.

Infatti nella descrizione riporta una frase che desta non poca sorpresa: “Prossimamente su Italia 1“. In molti quelli che si complimentano per la sua bellezza “Sei meravigliosa”, e qualcuno che già alla stregua della curiosità commenta “Dimmi solo quando”.

Forse miss Claudia ci riserva qualche sorpresa per il futuro? Staremo a vedere.