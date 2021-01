Clizia Incorvaia: il coraggio di cambiare, una fase per ogni anno – FOTO

Le più diverse trasformazioni di Clizia Incorvaia sono lo specchio di una personalità coraggiosa: “lunga vita al cambiamento”.

La modella ed influencer, Clizia Incorvaia, ha iniziato a muovere i primi passi subito dopo essersi trasferita dalla sua amata Sicilia nel capoluogo lombardo, dove, avendo terminato gli studi liceali, inizia repentinamente la sua carriera nel mondo della moda. Partecipa a numerosi reality e programmi televisivi, fino a divenire una coinquilina del GF VIP nello scorso anno. Durante l’avventura nella casa più seguita d’Italia, Clizia, si lega poi a Paolo Ciavarro, figlio d’arte e con il quale sembra tutt’oggi essere felice.

Clizia Incorvaia: un caleidoscopio di cambiamenti

Ieri sera la modella ha pubblicato una serie di bellissimi scatti dove la sua personalità, in costante cambiamento e dalle mille sfaccettature, risulta essere ben in evidenza. Il caleidoscopico quadretto, apparso 11 ore fa sulla homepage di Instagram, mostra un’attuale Clizia fino ad arrivare alla sua versione di tre anni fa. Si tratta di scelte personali, sullo sfondo di alcune collaborazioni professionali, che evidentemente hanno segnato in maniera positiva il suo percorso di crescita.

“I miei look diversi degli ultimi tre anni … con 1000cambiamenti (capelli, genere outfit etc)”, ammette con naturalezza nella didascalia al post l’ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello. Per concludere infine con la sua verità: “Amo morir per rinascere con una nuova pelle🙏🔥❤️“.

A proposito del suo rapporto amoroso con il figlio dell’attore Massimo Ciavarro, invece, i cambiamenti sembrano essere meno evidenti. In un recente scatto Clizia ha voluto sottolineare i momenti trascorsi con lui all’interno del GF, rivissuti ancora una volta, e seppur parzialmente, nella scorsa estate.