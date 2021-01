Le pagelle ed il tabellino della diciassettesima giornata del campionato di Serie A tra Juventus-Sassuolo, appena terminato.

Si è appena conclusa la 17° giornata di campionato tra Juventus-Sassuolo con la vittoria di misura per i padroni di casa che si impongono sul 2 a 1. Al 51′ passano in vantaggio i padroni di casa con Danilo con una diagonale di prima intenzione da fuori che non lascia scampo a Consigli. Pareggia subito il Sassuolo con Defrel che riceve in area da Traore, in mezzo tra Demiral e Bonucci, e batte Szczesny in anche lui in diagonale. Il 2 a 1 è firmato Ramsey con un tap-in vincente sul cross basso di Frabotta. Chiude il tabellino dei marcatori Cristiano Ronaldo: lancio lungo di Danilo per il portoghese che davanti a Consigli come sempre non sbaglia.

Juventus-Sassuolo: il tabellino e le pagelle della gara

La Juventus dunque fa un passo in avanti in classifica e si porta a 33 punti, a 1 dalla Roma terza in classifica e con una gara ancora da recuperare contro il Napoli, al momento sotto ai bianconeri di due punti. Il Sassuolo è settimo a 29 punti.

Juventus (4-4-2): Szczesny 6; Danilo 7, Demiral 6, Bonucci 5.5, Frabotta 6.5; McKennie 6.5 (19′ Ramsey 7), Arthur 6, Bentancur 6.5 (46′ Rabiot 5.5), Chiesa 6; Ronaldo 6, Dybala 6 (42′ Kulusevski 7). All. Pirlo. A disp. Pinsoglio, Buffon, Chiellini, Morata, Bernardeschi, Di Pardo, Dragusin, Portanova, Fagioli.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 7; Muldur 6.5 (72′ Oddei), Chiriches 6, Ferrari 6.5, Kyriakopoulos 5.5; Obiang 4.5, Locatelli 6.5; Defrel 7 (67′ Boga 6), Djuricic 5.5 (46′ Lopez 6), Traore 6.5; Caputo 5 (46′ Toljan 5.5). All. De Zerbi. A disp. Pegolo, Marlon, Magnanelli, Ayhan, Rogerio, Peluso, Raspadori, Schiappacasse.

Arbitro: Massa di Imperia

Ammoniti: 13′ Bonucci, 17′ Ferrari, 35′ Bentancur, 71′ Frabotta, 79′ Kulusevski

Espulso: 45+1′ Obiang

Reti: 51′ Danilo, 58′ Defrel, 82′ Ramsey, 92′ C. Ronaldo

Migliore in campo: Kulusevski (J)

Nella prossima gara di Serie A, che si giocherà nel week end del 16 e 17 gennaio, la squadra di Pirlo giocherà domenica alle 20:45 nel big match contro l’Inter, al Meazza. Il Sassuolo invece ospiterà domenica alle 15 il Parma di D’Aversa.