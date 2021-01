GF Vip, Dayane Mello racconta a Tommaso Zorzi: “Ho fatto un sogno erotico”. La concorrente ha rivelato di aver sognato Francesco Oppini due notti fa

Dayane Mello è una delle concorrenti più amate di questa edizione del GF Vip, dopo Tommaso Zorzi. All’inizio di questa edizione ha fatto molto discutere per la sua sbandata per Francesco Oppini: non è durata tanto, perché quando Francesco ha messo le cose in chiaro dicendo di essere innamorato della sua ragazza, i rapporti tra i due sono drasticamente precipitati e non c’è stato più modo di chiarirsi, nonostante i tanti tentativi. Ad un mese e mezzo di distanza dall’uscita di Francesco dal programma, nella casa si continua a parlare di lui.

GF Vip, il sogno erotico di Dayane Mello raccontato a Tommaso Zorzi: “C’era Francesco in Brasile da me”

dayane che dice a tommaso di aver sognato di limonare francesco in brasile ahahahaha #GFVIP pic.twitter.com/IfS40iTWPP — OLLY (@ollyxcaio) January 9, 2021

Certo, a mantenere vivo il suo ricordo è spesso Tommaso, ma anche gli altri concorrenti di tanto in tanto tirano fuori aneddoti o pensieri che riguardano l’ex concorrente della casa. Proprio ieri, mentre Dayane stava ballando con Tommaso in occasione della festa brasiliana, gli ha raccontato di averlo sognato. Francesco nel suo sogno la raggiungeva nella casa in Brasile, e mentre erano in giardino, le dava un bacio appassionato.

Le reazioni del web sono state diverse: i fans di Dayane detestano Francesco ed è stato un duro colpo per loro scoprire che lei pensa ancora all’ex concorrente di questa edizione. Sul web è scoppiata l’ironia da parte degli utenti: “Quattro mesi e nessuno riesce ancora a superare Francesco!”.