Sguardo nocciola rivolto all’orizzonte e post romantico: una Diletta Leotta inedita allo Stadio Olimpico di Roma

Vaporosi capelli dorati e occhi brillanti, un fisico atletico e nello stesso tempo ricco di forme, Diletta Leotta è sempre sorprendente nella sua perfezione.

Un viso irresistibilmente dolce e un corpo sensuale come pochi, femme fatale ma anche donna sportiva e semplice. Sono queste le ragioni che la vedono rappresentare il sogno erotico di molti uomini e il modello estetico di altrettante donne.

Solita a spiazzare con le diapositive degli intensi allenamenti che compie o delle sue esuberanti linee a bordo campo, oggi appare in una veste nuova allo Stadio Olimpico di Roma.

Diletta Leotta sognatrice, tutte le sfumature della conduttrice

All’anagrafe Giulia di primo nome, Diletta Leotta è nel fiore della bellezza ai suoi 29 anni. Nata a Catania, dopo il diploma conseguito al Liceo scientifico intraprende il corso di studi universitario in giurisprudenza a Roma, nel quale si laurea.

Dopo esperienze televisive svolte nella sua regione nativa, è il 2011 quando approda a Mediaset, per poi sperimentare il ruolo di meteorina su Sky nel 2012.

La vediamo cimentarsi in ambito sportivo nel 2015, quando presenta Sky Serie B, per poi successivamente accompagnare Ilaria D’Amico negli speciali dedicati agli Europei di calcio del 2016.

Ma non solo televisione per la carriera della bellissima conduttrice, alla quale è assegnato un programma su radio 105 accanto a Daniele Battaglia.

Finalmente nei panni in cui la vediamo oggi, è il 2018 quando DAZN le lascia lo spazio calcistico che porta il suo nome.

Spesso coinvolta in gossip non sempre confermati, è a volte suo malgrado al centro dell’attenzione dei fan. Bella, competente e sportiva non può che essere un riferimento nel mondo dello spettacolo.

Infatti il suo profilo Instagram vanta più di 7 milioni di followers, pronti sempre a mettere like ai suoi bollentissimi scatti. Ma l’ultimo risulta diverso dal solito.

Avvolta in un cappotto cammello e con lo sguardo altrove perso nell’orizzonte, l’immagine in cui appare riporta una frase che le dona una nuova sfumatura “Nonostante la pioggia il cielo su Roma profuma di sogni”. I fan in contemplazione sono un fiume di complimenti.

Qualcuno commenta “È tuo il merito del profumo“. Non si può che concordare, Diletta è un sogno ad occhi aperti.