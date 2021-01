Eleonora Incardona sempre più esagerata sui social network: la bellissima siciliana ha condiviso una foto in bikini incredibile.

Eleonora Incardona è una donna bellissima e sensuale. La siciliana è dotata di un fisico meraviglioso e ama postare scatti sbalorditivi sui social network piazzando le sue curve in bella mostra. La nota influencer è stata al centro di notizie di gossip per essere stata la fidanzata di Mirko Manola, il fratellastro di Diletta Loetta.

Eleonora è particolarmente attiva su Instagram: i suoi scatti sul noto network fanno letteralmente impazzire i fan. La classe 1991, anche oggi, ha saputo lasciare tutti a bocca aperta con una foto strepitosa in bikini.

Eleonora Incardona favolosa in bikini, décolleté in vista

Eleonora ha illuminato il mondo dei social in questa freddissima domenica di gennaio con uno strepitoso scatto in bikini. Il costumino della bellissima influencer è da applausi e mette in risalto il suo lato A spettacolare. Il suo viso è incantevole come sempre mentre le sue labbra carnose fanno sognare la platea.

Lo scatto ha raccolto 6mila cuoricini in pochissimo tempo. I fan stanno commentando con enfasi. “Bellissima foto”, “Sei semplicemente meravigliosa”, “Solare e raggiante”, “Sei più bella del sole”, “Sei bellissima principessa”, si legge.

Eleonora, qualche giorno fa, pubblicò una foto incredibile in cui mise in mostra il suo fondoschiena da arresto cardiocircolatorio. La ragazza sta catturando l’interesse dei suoi fan pubblicando da alcune settimane scatti fantastici in costume.