Elettra Lamborghini, sguardo da cerbiatta strega i fan. Ma chi ha in mano? – FOTO

La cantante Elettra Lamborghini volge lo sguardo quasi “perfido” e presenta ai fan una nuova speciale compagnia

Sempre più bella e sensuale, la cantante bolognese Elettra Lamborghini ha di recente pubblicato un storia di Instagram. Dove ha inciso particolarmente con una nuova e dolce compagnia. Uno scatto davvero simpatico e “buffo” che non ha affatto lasciato i follower nell’indifferenza.

Le giornate della neo sposa di Dj Afrojack sono sempre piene di sorprese ultimamente. Alcune di esse, strettamente familiari “stonano” terribilmente. Come si può non ricondurre il pensiero alla sorella Ginevra, la grande assente dell’evento più importante della vita di Elettra.

Tra le due è nato uno spirito di gelosia un pò troppo energico. Non tanto dalle parti di Elettra, bensì della più piccola che ha lanciato già in più circostanze il “guanto di sfida”, nel cercare notorietà e visibilità ovunque. Ma la sposa ha deciso almeno in parte di cancellare qualsiasi “ombra” di Ginevra, contribuendo ad una nuova accoglienza in casa

Elettra Lamborghini, l’abbraccio più tenero del nuovo anno

Con l’avvento di Elettra Lamborghini su Instagram, il mondo degli utenti social ha rivoluzionato i loro piani. Dopo aver ammirato il talento musicale dietro ad un microfono, la rap bolognese ha fatto innamorare tutti con movimenti sensuali in “pista”, tipici del “twerking“. Così il suo nome è salito più che mai in cattedra e non ha alcuna intenzione di arrestare la sua corsa al “vertice”.

Come se non bastasse, Elettra subito dopo il matrimonio sembra sia diventata anche una web influencer a tutti gli effetti, complice anche di un percorso musicale relegato momentaneamente ai margini, a causa della pandemia.

In occasione dell’ennesimo “colpo ad effetto” tra i fan, spicca tra le sue braccia l’arrivo di un amico davvero speciale. Tra le storie di Instagram, Elettra dà il benvenuto al fido di famiglia Roy.

Mentre avvolge con dolcezza e tenerezza il nuovo amico di famiglia, lancia sguardi da “cerbiatta”, catturando l’attenzione dei fan, soprattutto per i deboli di cuore, che naturalmente approvano il nuovo ingresso in casa Lamborghini