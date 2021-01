Elisa D’Ospina, curve da prendere a tutta velocità… Che botta! FOTO

Elisa D’Ospina incanta i suoi fan pubblicando sui social uno scatto in cui mette in risalto tutta la bellezza delle sue generose curve mozzafiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa D’Ospina (@elisadospina)

I fan di Elisa D’Ospina sono rimasti letteralmente senza fiato di fronte alla bellezza dell’ultima foto pubblicata su Instagram. La famosissima modella curvy incanta i suoi follower con uno scatto ripreso a Gragnano, nella provincia di Napoli. Elisa in questa foto si è lasciata ritrarre mentre indossa una lunga gonna nera abbinata ad un giacchino con un’allacciatura appena sotto il gomito. A lasciare senza fiato è però il corpetto leopardato che lascia scoperto il suo generoso décolleté accarezzato da un delicato merletto. Mani sui fianchi e sguardo seducente accompagnano la scelta di un trucco leggero capace però di mettere in risalto la bellezza del suo viso. Ad impreziosire la foto c’è un sontuoso giardino che ha accolto Elisa durante questo weekend di lavoro in Campania, terra che la modella ha più volte dichiarato d’amare.

LEGGI ANCHE -> Miriana Trevisan gira per la città: fisico da sballo e il dettaglio che non sfugge – FOTO

La carriera e la vita privata di Elisa D’Ospina