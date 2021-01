La talentuosa cantautrice, compositrice, polistrumentista, musicista e produttrice discografica pubblica di nuovo: incantevole!

Elisa scrive una profonda frase che dà a tutti i followers la carica giusta per iniziare al meglio questo nuovo anno.

Ecco un estratto: “2021. Eccoci. Proviamoci. In realtà la somma del passato per me adesso non vuol dire più provarci, ma qualcosa di più, vuol dire crederci e buttarsi“.

La Toffoli ha stupito tutti con questo stravagante scatto, che ha ottenuto più di 25.000 like e 500 commenti, tra cui quello della sua collega Giorgia, che le invia un cuore viola.

Elisa Toffoli chiarisce i dubbi dei fans: “…è un argomento difficile da affrontare“

Tutti i fans di Elisa si sono sempre chiesti se le fragilità di cui parlano i testi delle sue canzoni siano realmente delle insicurezze della cantante o semplice poesia da trasformare in musica.

A questi dubbi la Toffoli risponde così: “Per me dire la verità, prima di tutto a me stessa, è sempre qualcosa di terapeutico. E penso che la musica debba scuotere, altrimenti ne viene fuori qualcosa di annacquato. La propria fragilità è un argomento difficile da affrontare e viviamo in un’epoca in cui sui social si sente il dovere di mostrare di vivere una bella vita, ma si nasconde la propria fragilità, la si nega. Questo per me è pericoloso, perché quando poi ti senti fragile, sei solo, perché non lo racconti a nessuno“.

La sua risposta è stata molto profonda: bisognerebbe seguire il suo esempio per trasformare le fragilità in punti di forza!