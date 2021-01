L’Eredità. Nuova campionessa spodesta Claudio, mago della “Ghigliottina”

L’Eredità. Il campione Claudio Sorrentino spodestato da Martina. Come è andato il gioco finale della ghigliottina

Massimo Cannoletta mancherà molto al pubblico televisivo che ha seguito le sue “avventure” per ben 51 puntate consecutive durante il quiz show L’Eredità. Il divulgatore ha battuto il precedente record del programma che ha visto un concorrente partecipare per 34 giorni. Con un montepremi vinto di 280mila euro, l’uomo, originario di Acquarica (Lecce) ha deciso di ritirarsi spontaneamente con eleganza e simpatia: “Flavio…io devo andare a fare il presepe” – ha detto al popolare conduttore, Insinna.

Il game show che va in onda tutti i giorni dagli studi dedicati alla memoria di Fabrizio Frizzi ha avuto un nuovo beniamino. Dopo l’abbandono spontaneo di Cannoletta, è riuscito a fare breccia nel cuore del pubblico un altro super concorrente. Si tratta di Claudio Sorrentino che ha regalato ai telespettatori delle fortissime emozioni. Romano ma vive a Zagarolo. Operaio nel settore restauri, sposato con Katia, padre di due figli, Juri e Morgan. Suona in una band rock. E’ riuscito a sconfiggere la Ghigliottina tre volte portando a casa un bel gruzzoletto, più di 140mila euro. Tornerà in trasmissione essendo arrivato al gioco del Triello durante l’ultima puntata.

L’Eredità ha una nuova campionessa. Di chi si tratta

La nuova campionessa, Martina, è giunta all’ultimo temibile gioco de L’Eredità, ossia la ghigliottina. Le parole d’associare erano le seguenti: mobile, fante attivo, uno-due-tre e faro. La risposta data dalla concorrente è stata Cavallo. Purtroppo non era quella corretta per aggiudicarsi il montepremi che partiva da 200mila euro.

La soluzione infatti era la parola Radio. “Per noi stasera è come se avessi vinto, perchè siamo molto felici per te” – le ha detto il conduttore Flavio Insinna. Ha poi aggiunto: “La risposta è sbagliata, ma la comunicazione bella è che questa dottoressa andrà a lavorare. E noi siamo felici per lei!”.

Martina ha ringraziato di cuore il presentatore. L’Eredità, il quiz più longevo della televisione italiana, tornerà come sempre su Rai 1 in fascia preserale.