Federica Panicucci esausta, poi il dirompente appello: “mi manca la vita”

La conduttrice televisiva di Mattino Cinque, Federica Panicucci, decide per la prima volta di interrompere un lungo momento di silenzio e di rivelare il suo reale strato d’animo di questo ultimo periodo. Federica è difatti sempre stata una donna dinamica e piena di iniziative. L’ultimo anno si è dimostrato come una vera sfida concludendosi con la forte stretta in alcune regioni, tra cui la stessa Lombardia che ha avuto ben pochi attimi di respiro a causa dei contagi da coronavirus.

Federica Panicucci, le mancanze e la reazione

Pur mantenendo un atteggiamento di profonda comprensione per le misure di sicurezza adottate fino ad oggi, la conduttrice non è riuscita a trattenere il suo incommensurabile desiderio di libertà. Nel suo ultimo intervento sulla piattaforma Instagram, pubblicando un felice ricordo estivo risalente all’epoca pre-Covid, Federica decide di sfogarsi pubblicamente: “Mi manca l’estate, mi manca viaggiare, mi manca la vita!“

Il pensiero della showgirl è accompagnato da un assertivo hashtag: “back to the past“. Il quale sembra andare perfettamente a braccetto con la speranza collettiva che questo brutto incubo possa giungere alla sua fine, permettendo finalmente alla persone di tornare alla tanto auspicata normalità.

Nei commenti i fan della conduttrice si dimostrano pienamente d’accordo con il suo appello. Lo stesso compagno, l’imprenditore Marco Bacini, mostra la sua comprensione. Immortalato al suo fianco nell’istantanea, mentre godevano di una passeggiata paradisiaca sulle spiagge delle Maldive.