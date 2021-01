Francesca Ferragni, jeans aderente e “pancetta” fuori: uno schianto “urbano” – FOTO

Francesca Ferragni “delizia” il pubblico di Instagram con un outfit casual, pancetta fuori e jeans aderenti: uno schianto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni)

La seconda delle sorelle Ferragni, Francesca parte alla conquista delle strade di Milano, con un sorriso smagliante e una purezza interiore. Che la contraddistinguono dalle altre dive del mondo della moda e dello spettacolo.

Prima di affondare le radici nel mondo dei social network, Francesca ha affinato le “armi” della saggezza, conseguendo la laurea in “Odontoiatria”. La sua famiglia, di elevatissimo spirito imprenditoriale potrà contare su un medico di grandi capacità, pronto a soccorrere alle prime difficoltà. Durante il conseguimento di un titolo didattico così ambito, tutta la sua famiglia era in fermento per il traguardo da raggiungere.

Oggi invece Francesca ha “remato” nella stessa direzione delle altre due sorelle, contribuendo a rendere ancora più ambito e ricco, l'”impero” dei Ferragni. Per questa ragione son sorti alla luce altri interessi, tra cui i viaggi, la musica, la palestra e il buon cibo

LEGGI ANCHE —–> Annalisa Scarrone, selfie bollente davanti allo specchio: si vede tutto – FOTO

Francesca Ferragni parte alla conquista di Milano: bella e affascinante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni)

LEGGI ANCHE —–> Elena Santarelli in una versione nuova, mai vista cosi. Donna con la D maiuscola – FOTO

Il nome delle Ferragni a Milano è diventato ormai di moda, tra outfit alla moda e iniziative imprenditoriali, d’insegnamento a giovani e adulti. Come se non bastasse, la più grande tra le sorelle della “fortunata” famiglia ha fatto da “chioccia” alle più piccole. In questo contesto ne ha giovato dunque il talento e la saggezza di Francesca Ferragni.

Specializzata in medicina e odontoiatria, oggi è conosciuta al pubblico nelle vesti di web influencer di classe e raffinatezza signorile. Una caratteristica che vantano in poche, in un mondo dello spettacolo sempre più avvezzo ad un “costume” “senza freni”.

Attraverso una semplicità, unica e inimitabile, ricavata anche da uno stile e un portamento molto composto, Francesca ha fatto “breccia” nel cuore dei fan. Stavolta la vediamo nel ruolo di “conquistatrice” tra le strade di Milano. Giubbotto nero in pelle e jeans attillati che risaltano un sorriso profondo e incantevole.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni)

Ancora una volta dunque è un volto “pulito” e sincero ad affermarsi in una Milano completamente “deserta”, nella speranza che torni a popolarsi nel più breve tempo possibile