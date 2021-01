GF Vip, Maria Teresa Ruta nel mirino: il VIDEO la inchioda. Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, i suoi più cari amici, hanno litigato. Il suo parere ha fatto discutere sul web

Maria Teresa Ruta è una delle concorrenti più discusse di questo Grande Fratello Vip. All’inizio molto amata, ma da un po’ di settimane da parte di molte persone sul web sono cominciati a sorgere dei dubbi. Sono oramai quattro mesi che sono rinchiusi in quella casa e lei raramente ha preso posizione nelle discussioni, e non ha mai litigato volontariamente con qualcuno nella casa, nonostante sia naturale discutere in una convivenza forzata. Molti fans hanno definitivamente cambiato il suo parere su di lei, dopo quanto accaduto tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, che sono i suoi due più cari amici nella casa.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Giorgia Rossi, in rosso toglie il fiato: record di likes per l’ultimo scatto FOTO

Maria Teresa Ruta, il suo comportamento fa discutere al GF Vip

Dopo il loro litigio, Maria Teresa ha detto di non volersi mettere in mezzo, ma ha dispensato pareri in giro per la casa che non sono proprio piaciuti ai telespettatori. Ha ritenuto esagerata la reazione di Stefania, quando lei stessa ha sempre fatto scenate di gelosia a Tommaso, e poi ha concordato con Dayane Mello quando lei ha detto che Stefania si è attaccata a quello più forte per andare avanti nel programma.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

“A che gioco stai giocando, Maria Teresa?” chiedono a gran voce gli utenti sul web. Adesso i fans del famoso “trio” vogliono che domani in puntata esca fuori la verità: succederà? Sicuramente Alfonso Signorini parlerà della lite tra i due veterani della casa più spiata.