Giulia De Lellis, in vena di follie mostra i nuovi tatuaggi: polemiche sul web. L’influencer ha rivelato di essersi nuovamente tatuata e di aver fatto arrabbiare la sua mamma

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo del web da oramai quasi cinque anni. Aveva soltanto vent’anni quando nel 2016 ha deciso di partecipare a Uomini e Donne, dopo aver notato Andrea Damante in televisione. Le sue amiche la inscrissero al programma e lei si ritrovò a scendere così le scale per lui, riuscendo poi a conquistare il suo cuoricino duro e a portarselo a casa dopo settimane e settimane di corteggiamento.

Giulia De Lellis ha fatto nuovi tatuaggi: la mamma non è d’accordo

Giulia, chiusa la sua storia con Andrea, è riuscita a farsi conoscere sui social come singola e non come “fidanzata di”. Ha conquistato davvero tutti e le persone hanno continuato a seguirla nonostante tutto, anche dopo l’ultima. Giulia, infatti, ha cominciato da qualche mese una storia con Carlo Berretta, ex amico di Andrea Damante, che ha conosciuto quando loro due stavano ancora insieme la scorsa estate. Intanto, in vena di novità, Giulia si è fatta nuovi tatuaggi: sua madre non l’ha presa proprio bene, così anche alcuni suoi fans che l’hanno accusata di star esagerando un po’.

I tatuaggi sono molto piccoli e a stento si vedono, tra l’altro sono molto eleganti e alla maggior parte dei suoi fans sono piaciuti veramente tanto.