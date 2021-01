Giulia Valentina, il primo piano che non ti aspetti: “Definizione da manuale di…” – FOTO

Irriverente e sempre diretta, Giulia Valentina ha condiviso un nuovo scatto. Primissimo piano per lei che non ha mai paura di dire ciò che pensa

Laureata nel 2015, l’influencer Giulia Valentina ha un profilo Instagram popolarissimo: 873mila i suoi follower che la seguono quotidianamente sul suo profilo.

Lei ormai condivide tutto, molti i contenuti proposti che spaziano dalla moda, letteratura, prodotti di bellezza, viaggi e lingue straniere. Stranamente è una delle poche influencer forse più seguita dal pubblico femminile che da quello maschile, questo aspetto dovuto principalmente al fatto che si esprime sempre con arguzia e spigliatezza, mai con malizia o volgarità.

Non ha paura di far vedere i retroscena degli scatti che condivide, i prima e dopo di shooting molto belli ma che racchiudono sempre aneddoti divertenti che le persone apprezzano anche molto di più di quello post prodotto con cura.

Giulia Valentina, irriverente nel primo piano condiviso: “Faccia da st**za a riposo”

“Textbook definition of resting bitch face”, ovvero “Definizione da manuale di faccia da stronza a riposo”. Questo ciò che scrive Giulia Valentina nell’ultimo scatto condiviso sulla sua pagina Instagram. La vediamo truccata di tutto punto, mano sinistra a sorreggerle la testa china e capelli lisci che le cadono sulle spalle.

Dietro di lei un fondale beige che serve per uniformare lo scatto e che è stato palesemente lasciato per far vedere come si realizzano alcuni scatti “scenici” poi instagrammabili sui social. Oltre 41mila like per lei da parte dei suoi follower.

Solo ieri invece ci divertiva con altri due differenti prima e dopo, due mood della stessa persona. lei in versione manageriale ben vestita e truccata mentre cammina spedita per lei vie di Milano, e sempre lei con un costume da ape mentre beve un calice di vino rosso. Meravigliosa!