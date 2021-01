J-Ax, l’incredibile rivelazione in famiglia: “Ho dovuto ricorrere al botox…”

Una rivelazione shock in famiglia sconvolge i piani di casa J-Ax, alle prese con problemi di estetica di non poco conto

A causa della “verve” mediatica del cantante, rapper italiano, J-Ax, la famiglia e l’icona rappresentativa del mondo della musica finiscono facilmente sotto i riflettori dei medìa. Una notizia “sconvolgente dell’ultima ora sta facendo il giro dei rotocalchi del Gossip, ma per “fortuna” dei fan non riguarderebbe il cantante in prima persona.

Negli ultimi mesi, J-Ax si è messo in evidenza sul piccolo schermo della Rai, grazie alla partecipazione nelle vesti di giudice di “All Togheter Now”, condotto da Michelle Hunziker. Dopo l’esperienza di fama ha contribuito ad “incitare” il popolo italiano, incollato davanti alla tv nell’ultimo giorno dell’anno. Per un anno di aspettative certamente più brillanti.

Il livello mediatico del rapper dunque ha avuto un crescendo tutto ad un tratto, ma stavolta l’entusiasmo sotto i riflettori deve “frenare” le sue ambizioni sui palcoscenici più ambiti, a causa della moglie…

J-Ax in preda alle preoccupazioni familiari: cosa è successo alla moglie

A causa dell’avvenenza mediatica di J-Ax, anche la famiglia del noto rapper italiano finisce facilmente “preda” degli addetti del mondo dello spettacolo. Nell’ultima ora, una rivelazione scioccante “stona” le ambizioni del cantante. Ad entrare inevitabilmente nel mirino degli haters è la moglie, Elaina Coker.

La modella è solita mantenersi ben lontana dai riflettori dello spettacolo. Fa “coppia fissa” con il rapper più amato dagli italiani, da diversi anni e insieme hanno anche coronato il sogno di avere un bambino. Anche se mai come stavolta le contestazioni hanno preso di mira lui ed Elaina, a causa di una confessione scioccante di lei.

La donna è stata costretta a a ricorrere al “botox” a causa di una terribile infezione al seno, che le ha sfigurato il volto con lacerazioni alle labbra e una deviazione netta al setto nasale.

Dalle foto postate su Instagram, sono risultate inesorabili le “piogge” di critiche, ma poi è stata lei stessa a “spegnere” le avances della critica. Quando ha parlato di inevitabile ricorso alla chirurgia estetica con “abbondanza di riempitivi per riparare il danno, persino alla palpebra dell’occhio destro, apparso più flaccido del sinistro”.